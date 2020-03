Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 23 marzo 2020/ Vergine, Sagittario, Capricorno, Pesci

Oroscopo di Vergine e Sagittario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele per la giornata di oggi, 23 marzo 2020. Ecco quanto detto per Vergine e Sagittario. La Vergine ha sempre una marcia in più, o cambiate vita, quindi volete iniziare o dovete cercare di superare le tensioni e andate avanti. Non fate troppo perché l’amore ha sempre tanta importanza. Nelle relazioni a distanza da aprile dovrete aprire gli occhi. Chi ha una doppia storia e deve stare chiuso in casa vorrebbe stare altrove. Il Sagittario deve capire chi ama e se desidera amare, bisogna stare attenti. Nelle relazioni in cui improvvisamente c’è stato una sorta di riavvicinamento e la persona non ve l’ha raccontata giusta è normale che ci sia qualche dubbio in più. Una privazione di libertà costa cara se ci sono fraintendimenti.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno e Pesci

Torna a parlare Paolo Fox per il suo oroscopo e lo fa ai microfoni di LatteMiele come tutti i giorni. Ecco quanto detto per Capricorno e Pesci. Il Capricorno ha un interesse d’amore che può decollare entro pochi giorni. Non è il caso di fare scelte riguardanti il passato. Sono giornate importanti per il futuro. Avete bisogno di silenzio e di tranquillità. Ora però non potete uscire di casa se siete chiusi in casa con qualcuno, almeno che non siate single. I Pesci hanno una giornata particolare, prudenti in amore, se non sono state dette alcune cose possono essere rivelate insieme. Dal 20 fino a fine marzo dovete risolvere tutte le situazioni in sospeso. Non è facile ma dovete capire che rapporti avete. Le coppie ossidate sono molto più provate. Periodi di revisione dei rapporti.



