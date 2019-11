OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi lunedì 25 novembre: Leone, Toro, Bilancia, Cancro

Oroscopo lunedì 25 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox è andato in scena sull’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi lunedì 25 novembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo durante la rubrica Latte e Stelle. L’Ariete ha bisogno di cambiare passo, deve abbandonare un percorso che si considera inutile al momento. Il Toro è in ricerca di un periodo interessante con un dicembre che ormai è alle porte e sarà sicuramente molto interessante sotto diversi punti di vista. I Gemelli sono pronti a vivere un momento di grande azione, per risolvere diversi problemi che ormai sono alle spalle. Il Cancro ha una Luna molto particolare perché è in Scorpione e si presenta anche abbastanza intrigante. Settimana importante per il Leone che deve far valere le sue opinioni e cercare di raggiungere i risultati che da molto tempo ha messo nel mirino. La Vergine è pronta a vivere un rush finale di novembre davvero molto interessante. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete dovrà abbandonare ogni percorso inutile anche se è sempre un dolore rinunciare a qualcosa in cui si è creduto, non immediatamente vincenti ma meglio non insistere se qualcosa non funziona. Si rischia di passare per perdenti quando non lo si è. In amore è necessario in ogni caso essere chiari. Il Toro apre un periodo interessante e preludio di un dicembre valido. Ci sono due tipi di Toro, quelli che vogliono conservare ciò che hanno per esser in grado di migliorarlo e quelli che non sono soddisfatti di quello che hanno e in questo momento vogliono cambiare. I Gemelli sono pronti all’azione, tensione giovedì. Se si deve parlare con un capo o un collaboratore bisogna farlo prima di giovedì. Si è agitati in questi giorni perché ci sono tante cose da fare. Dicembre è un mese che porta soluzioni anche se non immediatamente. Il Cancro parte con una Luna particolare e intrigante perché è in Scorpione. Marte è buono e la settimana è utile per mettere in chiaro tante cose, tempo di fare le pulizie di primavera anticipate. Necessità tra dicembre e gennaio di ristabilire tutto quello che si sta facendo e fare tutte le cose utili per il futuro. Se ci sono tensioni con gli altri superatele.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Bilancia, Vergine e Scorpione. Il Leone ha una settimana importante, entro novembre bisogna far valere tutte le proprie opinioni. Periodo interessante ma forte stress. Una rinuncia non è una sconfitta ed un cambiamento non è una vittoria mancata. Bisogna cercare di accettare quello che non va. La Vergine inizia bene la fine di novembre e il fatto che Venere inizi un transito bello indica che ci sarà qualcosa da dire a voce alta tra giovedì e sabato. Di recente si è perso una persona cara o avuto una crisi ma si cresce anche quando ci sono problemi. La Bilancia parte con una giornata agitata, si è impegnati a mettere pace e a sistemare le cose intorno. Lo Scorpione inaugura un periodo interessante, chissà cosa è capitato in agosto quando tante situazioni non erano chiare o ci sono stati problemi. Pensare però al passato non va bene. Bella Venere che abbraccia il segno. Venerdì e sabato giornate si.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha bisogno di credere in un futuro diverso e però in questi giorni ci sono piccoli blocchi che potrebbero arrivare dalle persone che stanno intorno al segno o dalla famiglia. Condizione particolare che riguarda la vita. Il Capricorno sta per iniziare grandi progetti nella vita, si è però avuto un piccolo o grande terremoto nella primavera dell’anno scorso o in estate. Si deve ripartire da zero perché di solito si ricicla, prima di dire stop a un amore bisogna aspettare e prima di dire stop a una collaborazione si deve riflettere. Per non perdere tempo deve fare un progetto. Amore in recupero e da domani Venere nel segno. L’Acquario inizia una settimana frenetica ma anche positiva, bisogna agire con concretezza. Il pianeta guida è Urano, che rappresenta la voglia di cambiare. Il secondo poi è Saturno. Si è dei folli seri e alla fine si riesce a completarla. I Pesci devono pensare all’amore con Venere che da domani è attiva.



