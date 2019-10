Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 28 ottobre 2019: Acquario, Leone, Cancro, Capricorno

Oroscopo sabato 28 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, sabato 28 ottobre 2019, sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha portato in onda la trasmissione Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete si trova a vivere un mese di lotta, nonostante questo ci sono veramente dei miglioramenti in questo momento. Molto presto si dovranno affrontare delle cose che non funzionano. I Gemelli sono pronti a una visione del futuro molto interessante e che crea alcune situazioni interessanti. Il Leone è diviso tra insoddisfazioni e soddisfazioni, staremo a vedere cosa accadrà. La Bilancia sta vivendo un momento in cui è molto passionale. Presto arriveranno dei miglioramenti annunciati da diverso tempo. Il segno dello Scorpione si trova a vivere un momento di grande intuitività. Serve attenzione nel cercare le emozioni rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane. La Vergine deve assolutamente preservare l’amore con la possibilità che nelle prossime settimane arrivino delle buone notizie. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora andiamo a studiare l’oroscopo di Paolo Fox da vicino con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha avuto un ottobre di lotta, ora si vedono miglioramenti. Le storie che non funzionano vanno affrontate al più presto. A novembre, Venere sarà molto favorevole e si partirà per un periodo di grande rivalsa. Il Toro è agitato, ieri si diceva che fino a qualche tempo si era immutabili ma ora è tutto al contrario. Le persone intorno non lo riconoscono più. Qualcuno penserà che si è impazziti. C’è voglia di cose nuove. Questa sera tensione maggiore. I Gemelli hanno una bella visione del futuro, si sente che qualcosa ora cambia. I nodi arrivano al tempo. Ora ci si trova ad affrontare tensioni in modo diretto. Da tempo si discute o ci sono tensioni che vanno tenute sotto controllo. Il Cancro ha tempo di amare e ritrovare sentimenti perduti. Nuovo percorso e perché no. Tutto è lecito anche se ci sono piccoli intralci ora però si è specialisti nel salto ad ostacoli con Saturno opposto da tempo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina seguendo l’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un bel cielo con Venere attiva, ha grandi prospettive, emozioni ed anche storie. L’unico dubbio è con le relazioni che vanno avanti da anni. Per il segno è un rischio che deve vivere in qualche modo anche per chiedersi se fare la vita che ora si desidera oppure no. Il Capricorno deve pensare a grandi acquisizioni, c’è successo nelle grandi operazioni. Quello che si fa non è mai ottenibile. L’Acquario deve mettere a posto tante cose, recupero possibile ma come Toro, Scorpione avete voglia di iniziare nuovi progetti e fare cose divertenti. Se non ci si diverte si perdono colpi. I Pesci devono fare grandi cose tra fine anno e 2020. Si spera che si abbiano un po’ di bei progetti. Se una situazione lavorativa, si pensa a cambiamenti. L’amore è lontano, fisicamente o a livello di chilometri.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con lo studio di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una giornata a metà tra insoddisfazione e soddisfazione. La Vergine fa ora cose che sono di buon auspicio per il futuro. Va rivoluzionata l’attività o vanno attuate nuove strategie. Chi ha possibilità di guadagno ha un periodo importante. La Bilancia è passionale in questa parte di ottobre, si spera in miglioramenti. All’interno di un’azienda può esserci un ridimensionamento dei ruoli e ci sarà da incontrarsi e discutere. Saturno dissonante dice che siete alle strette. Lo Scorpione è intuitivo, i segni d’acqua sono sensitivi. Può arrivare un sogno premonitore.



