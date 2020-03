Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 30 marzo 2020/ Toro, Gemelli, Cancro e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Toro e Gemelli

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Toro e Gemelli. Il noto astrologo torna come ogni giorno a parlare di stelle su LatteMiele, dove tiene ormai da anni la rubrica Latte e Stelle. Chiuso per ora lo spazio a I Fatti Vostri rimane questo l’unico spunto per ascoltare le sue parole. Toro: la Luna tocca il segno zodiacali, ma nelle prime ore della notte perché poi passerà in Gemelli. Ci sarà voglia di divertirsi. Venere è nel segno fino al 3 aprile, non si sono perse risorse e desideri. Si dovranno fare scelte importanti in amore. Saturno insidia il segno e potrebbe essere attivo fino a fine giugno. Gemelli: la Luna nel segno permette di non pensare ai problemi, difficile farlo, ma ci si può provare. Può arrivare una bella notizia. Aprile vedrà Venere nel segno. Nonostante il periodo no attorno al 7 aprile accadrà qualcosa. Opportunità negli incontri, adesso però solo su internet.

Oroscopo di Cancro e Sagittario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista anche per la giornata di oggi, lunedì 30 marzo 2020. Ecco quanto detto per i segni di Cancro e Sagittario. Cancro: il segno viene da una bufera, ma la settimana ormai è passata e se ne apre una nuova. Ci si avvicina a una Pasqua tranquilla. Gli sforzi sono tanti e l’avere tanti pianeti contrari incide sull’umore. C’è una buona novità con Saturno non più opposto. Quello che si fa finalmente sarà riconosciuto. Sagittario: una parola è poca e due sono troppe. Ci sono giornate in cui si vivono delle tensioni se si trascina una polemica è meglio mantenere tutto tranquillo. Resta un dubbio per chi vive una doppia storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA