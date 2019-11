Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 4 novembre 2019: Leone, Capricorno, Gemelli, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 4 novembre 2019

Con l’oroscopo di Paolo Fox si apre oggi, lunedì 4 novembre 2019, una nuova settimana di previsioni. Il noto astrologo a LatteeMiele, ha fornito le sue previsioni segno per segno. Per la Bilancia, ad esempio, è una settimana importante. Questo è un segno di base tollerante ma che poi può perdere la pazienza. Ora siete alla ricerca di una giustizia che vi hanno tolto, come se foste stati vittime di un problema. Per l’Acquario invece è un periodo stancante, ma di recupero rispetto ad ottobre. E sono previste novità importanti. C’è però un Urano dissonante che parla di cose che non sopportate più. In amore recuperate, invece a livello professionale ci sono molti contratti che non si riescono a chiudere. Qualsiasi vincolo vi può infastidire se necessitate di difficoltà. La Vergine invece è interessata da grandi pianeti in vista di un dicembre importante. In questa fase vi liberate di Giove contro, ma le persone che hanno avuto delle crisi in passato in amore o che stanno lontane dal partner sono sotto torchio. Invece tra Vergine e Pesci o con Gemelli qualcosa da chiarire.

Ariete, Gemelli e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Passiamo ora all’Ariete, perché secondo l’oroscopo di Paolo Fox ha bisogno di recuperare terreno ed energia. Non è stato infatti un mese così facile. Nel lavoro e nelle relazioni siete molti sono scontenti oppure cercate di abbandonare dei percorsi. L’astrologo allora spiega che se lavorate per soldi è un conto, ma se lo fate per soddisfazione avrete notato che di recente sono poche, e quindi avete voglia di serenità. L’amore almeno può aiutare, ma cercate sempre relazioni toste. Questo però non vuol dire che siete costretti a vivere tensioni. I Gemelli sono forti, ma non in amore, bensì solo nel lavoro. Le persone nate sotto questo segno hanno voglia di parlare con persone lontane. Giove opposto per poche settimane, ma le polemiche ora si stanno per chiudere. C’è poi lo Scorpione che è pensieroso oggi e domani, ma poi ci sarà una marcia in più. E allora se avete voglia di riallacciare rapporti personali o di lavoro meglio. Tante volte fate una sparata, ma poi tornate a casa e capite di aver esagerato. Magari l’orgoglio non vi fa tornare sui vostri passi ma si può riconquistare certo qualcuno con strategia.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Cancro e Leone

Voltiamo pagina e concentriamoci su altri segni analizzati da Paolo Fox nel consueto oroscopo. Il Toro ha grande stanchezza: vuole una vita serena e questo è un problema se è a caccia della linea perfetta. Molti hanno avuto problemi perché vi siete un po’ rilassati. Ma è un periodo importante per fare scelte di lavoro. Invece il Cancro ha situazioni precarie che si chiuderanno entro i primi mesi del prossimo anno. Siete il segno delle emozioni: anche se volete fare i duri si vede che siete morbidi. Spesso cercate di essere duri per non far capire la vostra volubilità. Ma è importante non attivare polemiche. Ma l’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele si concentra su un altro segno, il Leone, che deve decidere cosa fare nel lavoro. Ma alcune scelte sono obbligate. Entro fine di dicembre bisogna fare una scelta d’amore. Venere intanto vi porta energia e potete distribuirla a tutti.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Sagittario, Capricorno e Pesci

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi tre segni. Il Sagittario con Venere e Giove vive anche colpi di fortuna entro fine mese. Gli imprenditori non hanno sbagliato, ma ci vuole lungimiranza e acume. Quindi vedete di non correre rischi e dite sì alle imposizioni positive e ai progetti. Il fine settimana è interessante in termini sentimentali. Passiamo al Capricorno, che ha fatto scelte importanti e ha vissuto settimane caotiche in vista di scelte che sono importanti. Un segno “diesel”: non avete sprint iniziale ma quando gli altri si fermano siete in grado di andare avanti e siete capaci di buttare all’aria tutto. Ed è quello che state facendo da agosto. Se frequentate Ariete, Cancro o Bilancia siete in un’ottima condizione. Infine, i Pesci: possono vivere un’emozione importante, a volte per pigrizia non sperate in un amore ma pensate a situazioni pregresse. Tornate sui vostri passi e non vi sforzate di conoscere nuove persone. Il lavoro vale molto e varrà ancora di più a dicembre.





