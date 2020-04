Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 6 aprile 2020/ Leone, Vergine, Sagittario e Leone

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 6 aprile 2020: Leone e Vergine

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox abbiamo la possibilità di avere una panoramica molto ampia sulla giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020. Diamo uno sguardo a quanto detto per Cancro e Scorpione. Il Cancro ha bisogno di tranquillità, le stelle di quest’anno allentano la morsa e il 2020 è l’anno della liberazione che può portare a una crescita proporzionale. In questi giorni rispondete e vi comportate in modo diverso. La giornata di oggi porta soluzioni, domani cautela perché il cielo potrebbe essere maggiormente confusionario. Lo Scorpione deve limitare la tensione nervosa, segno è governato da Marte. Alcuni segni si accomodano a casa, cercando di fare le cose di tutti i giorni ma Ariete, Scorpione dopo un po’ si innervosiscono. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità.

Oroscopo per Sagittario e Leone, che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Sagittario e Leone. Il Sagittario ha bisogno di conferme che però non saranno vicine, ci si mette un po’ nei panni di chi ha un amore ma è lontano, ci sono dualità che si devono superare. Nonostante il periodo complicato bellissimo aspetto di Mercurio che è in grado di risollevare questioni pratiche. Il Leone è stranito per motivi di lavoro, a chi è ancora attivo si confermano un po’ di scontri con un capo e ci sono problemi con i colleghi. Fino al 20 dovete in ogni caso mantenere la cautela. Non sono direttamente coinvolti dal nervosismo ma potreste scaricare tensioni in amore.



