Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Come sarà questo martedì per i segni zodiacali? L’Oroscopo Paolo Fox incita l’Ariete a essere proattivo e a realizzare i propri progetti. Il Toro è indaffarato in vista di maggio che vede finalmente Giove nel segno. I Gemelli devono sistemare qualche problema di lavoro o in famiglia. Il Cancro deve recuperare da una fine dell’anno non proprio eccellente, ma è offuscato dalla gelosia.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve sfruttare Giove adesso, il Toro da maggio in poi

Ariete, non bisogna perdere tempo su questioni che non vale la pena di affrontare. Il tempo è prezioso, dice l‘Oroscopo Paolo Fox: tu sai che hai fretta di raggiungere certi risultati e quindi approfittiamo di questa posizione di Giove che comunque, entro la prima parte di maggio, dice a tutti gli Ariete: “Se dovete fare una cosa, fatela”. Molti l’hanno già fatta questa “cosa”: per esempio, una situazione è stata rinnovata. Ricordo che anche se un amore non può andare avanti, si cercherà altrove. A volte ti intestardisci su situazioni inutili e questo non va bene, ammonisce l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro, bisogna recuperare un po’ di fiducia, anche per quanto riguarda le proprie capacità economiche. Soldi, lavoro, casa: questi sono tre obiettivi da raggiungere, entro la metà dell’anno, incalza l’Oroscopo Paolo Fox. La prima parte dell’anno è interessante, ma la seconda lo sarà di più: chiunque deve parlare l’amore o sistemare dei conti potrà, appunto, contare su questo cielo. Da oggi a giovedì abbiamo uno stato di grande tensione, ma questo riguarda soprattutto le troppe cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli alle prese con problemi di lavoro, il Cancro è geloso

Gemelli, non è una “giornata no”, però qualche piccola tensione potrebbe esserci. Nei rapporti con Sagittario, Pesci e Vergine, ogni tanto c’è qualche dubbio. I Gemelli, negli ultimi mesi, hanno avuto dei contraccolpi, nell’ambito del lavoro, oppure all’interno della famiglia bisogna risolvere un piccolo problema personale, pratico e naturalmente questo comporta esitazione, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, visto che dicembre si è chiuso, astrologicamente parlando, in maniera un po’ deficitaria, forse adesso bisogna vivere senza remore, bisogna sentirsi più vicini a una persona, bisogna riuscire a dare il massimo. Le gelosie, in questo periodo, sono un problema ed è tempo di verificare un sentimento solo se, sempre a dicembre, ha creato qualche problema. Non essere timido e non essere pessimista, incoraggia l’Oroscopo Paolo Fox.











