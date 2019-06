OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi martedì 11 giugno 2019, previsioni: Toro, Gemelli, Bilancia

Oroscopo: focus amore, che giornata sarà secondo Paolo Fox?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino il campo dell’amore, sempre seguendo quanto raccontato. In generale, l’amore per i Gemelli funziona meglio quando intriga di più rispetto al lavoro dove ci sono rallentamenti, tensioni o uno scontro con un capo o questioni legali, burocratiche e contrattuali che portano a pensieri. Contatti favoriti con altre città. Quelli tra i Toro che l’anno scorso in questi ultimi mesi hanno vissuto una crisi d’amore ora stanno meglio e certe cose che l’anno scorso erano facili da gestire alla fine porteranno a una soluzione più importante perché l’autunno sarà un periodo di grandi vittorie e anche non è stato bene negli ultimi due mesi potrà recuperare in fretta. Pensare che l’amore rafforza l’Ariete è una cosa positiva. Guardando alle stelle di agosto è un mese di forza e importanza. Sembra un po’ lontano ma arriverà. Chi ha una bella storia e vuole rafforzarla o sta cercando un nuovo amore deve puntare sul mese di agosto. A fronte di tanto dare la Bilancia ha ricevuto meno. Si è vicini a sbrogliare la matassa, tra l’altro le relazioni che nascono ora sono favorite. Il momento è importante per capire come impostare una storia d’amore.

Oroscopo oggi martedì 11 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale come tutti i giorni sulle frequenze di LatteMiele anche oggi 11 giugno 2019. Il noto astrologo ha parlato durante la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha sottolineato segno per segno. Il segno del Sagittario non è soddisfatto dal punto di vista dell’amore, ma anche sul lavoro cerca un’alternativa che possa ripagare e portare soddisfazione. Il Capricorno è davvero molto rigido nei giudizi e in questi giorni lo sta diventando ancora di più nei confronti del prossimo. L’Acquario vive un momento di grande difficoltà, sono numerose le tensioni con le altre persone. I Pesci hanno bisogno assoluto di positività, con l’obiettivo di essere centrati e di riuscire a portare a casa situazioni incoraggianti anche in virtù del futuro. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Facciamo partire lo studio sull’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario che non è soddisfatto in amore cerca un’alternativa nel lavoro. Ogni tanto ci si lascia andare a pericolose avventure. Si ha sempre bisogno di sentirsi condottieri ed esplorare nuovi orizzonti. Si devono sviluppare interessi e anche amicizie nel fine settimana. Il Capricorno è molto rigoroso nei giudizi, questi giorni lo si è ancora di più. Forse si deve fare una sorta di spartizione e una scelta che riguarda le persone dalla propria parte e quelle che sono contro. Si è dolci ma allo stesso tempo freddi quando si sceglie di allontanarsi da chi non merita. C’è uno stato di indecisione che riguarda anche l’amore. Attenti a superare problemi del passato, si deve diventare più positivi verso il futuro. L’Acquario è in una fase di grande tensione, vince la creatività ora. C’è bisogno di trasformarsi, vivere cose nuove adattandosi a circostanze del tutto nuove, è probabile che molte storie in crisi siano parcheggiate o messe a repentaglio. I Pesci devono essere positivi rispetto alle novità ma neppure devono inguaiarsi con storie parallele. Si dice sempre a chi è in coppia da anni e non ha voglia o desiderio e coraggio di dire come stanno le cose. Spesso dite che un amore è quello della vita. Dopo un po’ pensate che non sia così insano tradire.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Analizziamo da vicino i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Leone se l’anno scorso ha avuto un problema sentimentale ora lo risolve. Per vivere una battaglia c’è bisogno di un nemico. Per questo in amore si tende a cercare la persona più complicata o sul lavoro una situazione molto difficile. La Vergine giovedì e venerdì ha giornate decisive per il lavoro. Il cielo ora è bello per chi ha vissuto una separazione e vuole recuperare. Addirittura per chi è in una coppia stabile e vuole sposarsi o convivere. Sembra che non si voglia in ogni caso camminare da soli. C’è bisogno di aiuto e di qualcuno che sorregga. La Bilancia in generale ha avuto un 2019 faticoso, c’è un senso non di disfatta ma di disagio che molti Bilancia vivono nei confronti del lavoro. Lo Scorpione in questi giorni ha bisogno di risposte certe, si è un po’ straniti e stanchi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Soffermiamoci sui segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete ha un unico scoglio da superare, la posizione della Luna che oggi non è un granché. Questo può portare un po’ di agitazione, ritardi e malesseri. Quando una cosa non si fa al volo ci si arrabbia, quando ci si mette in testa una cosa non si conoscono ostacoli. L’unico problema nasce in amore quando si punta una persona che non ci sta. Il Toro ha Urano il pianeta dei cambiamenti nel segno ma non dovete per forza cambiare tutto quello che vi circonda. Molti Toro si sono dovuti adattare a vari cambiamenti che non avrebbero proprio desiderato persino a un livello fisico o sentimentale. L’importante è uscirne alla grande. I Gemelli hanno una buona giornata per parlare d’amore a una persona che sa capire le vostre parole, anche per voi come per gli altri segni agosto è un mese di grande importanza. Il Cancro ha un po’ di stress con Saturno opposto che si fa sentire. Ora si devono fare troppe cose oppure si inizia a fare un progetto o un lavoro che porta delle preoccupazione.



