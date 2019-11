OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi martedì 12 novembre 2019: Pesci, Leone, Gemelli, Bilancia

Oroscopo martedì 12 novembre

Torna l’oroscopo di Paolo Fox protagonista anche oggi, 12 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze della stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Toro deve provare a convincere sempre gli altri di avere ragione, ma ultimamente il segno si è fatto rincorrere dalle persone sfuggendo loro. L’Ariete è in un momento molto promettente in vista del futuro e c’è la voglia di raggiungere i propri obiettivi solo tramite l’applicazione. I Gemelli sono pronti a chiedere e ottenere anche grazie alla presenza della Luna nel segno. Il Leone si trova di fronte a una giornata dispettosa che può far perdere la pazienza anche a chi è più tranquillo. Entro la fine dell’anno sarà necessario chiudere i rapporti più intensi, con la voglia di lasciarsi alle spalle le complicazioni che hanno segnato le ultime settimane. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio, partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha fortuna nei contatti, si vogliono avere contatti, non si impone però il punto di vista ma bisogna cercare di adattarsi a chi sta vicino. Chi tra i nati Capricorno non ha iniziato il percorso deve pensarci. Amore in recupero solo da fine mese. L’Acquario vuole vivere un’intensa storia d’amore, ma si contraddice da sola se pensa che una storia d’amore non debba avere vincoli o essere passionale. I Pesci hanno una dolcezza che aumenta di ora in ora.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova in una situazione promettente anche se sono tante le cose che si vogliono fare e gli intralci ci sono. Quando si viene bloccati e non si riescono a fare le cose si diventa testardi e si vogliono fare le cose a tutti i costi nel lavoro e anche in amore. Ora tuttavia, i nati Ariete devono fare una sorta di analisi delle cose da fare visto che Saturno resta dissonante. In questo periodo si rischia per fare troppo di compromettere l’immagine. C’è tanto da lavorare e da cambiare per il Toro. I cambiamenti per i Toro sono sempre traumi ma vanno affrontati. Se è stata fatta una vita per tanto tempo perché non si volevano smuovere le acque non è in ogni caso soddisfacente è inevitabile che si voglia cambiare. Il senso di trasformazione è attivo da marzo. I Gemelli potranno chiedere e ottenere, la Luna è dal 13 nel segno, aumenta l’energia, momento importante per chi cerca giustizia. Buone notizie per chi ha una causa. Il Cancro in questo momento ed entro la fine di dicembre potrebbero chiudersi i rapporti e i progetti che non interessano.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un martedì dispettoso, c’è chi vuole imporre la propria volontà. Si agirà da mercoledì in poi, entro la fine del mese si potrebbe valutare l’opportunità di iniziare un nuovo lavoro rispetto a quello che si fa, anche molto diverso. C’è una trasformazione in atto. La Vergine ha una giornata ok sul lavoro, dicembre, gennaio e febbraio saranno importanti. Anche per chi ha attività da anni. La Bilancia deve dimenticare, l’unico modo che ha per proseguire positivamente il percorso del cuore e dimenticare le distrazioni del partner. Ogni tanto si vorrebbe essere sorpresi. Possono nascere tensioni nei legami dove ci sono difficoltà. I nuovi legami sono intriganti. Soprattutto se uno dei due ha un legame. Lo Scorpione con la Luna opposta è irruente e nervoso. In questi giorni però si segnalano piccoli ritardi.



