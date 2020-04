Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 14 aprile 2020/ Pesci, Toro, Ariete e Leone

Pubblicità

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta a leggere quanto scritto per Pesci e Toro. I Pesci in questo periodo fanno un passo più lungo in amore. Magari non è colpa del segno. I più pensierosi sono quelli che hanno aperto da poco una relazione o si trovano con una persona che vuole tutto e nei fatti non vuole nulla. I sentimenti non si devono nascondere. Queste regole non fanno bene ai legami. Il Toro vuole avere sempre delle conferme. Il segno di Terra cerca nella realtà soddisfazione e anche eliminazione delle proprie ansie. Ma è la gente a non capirlo o è proprio il segno che nel concreto è testardo e non accetta mediazione con le altre persone. Attenzione nei rapporti con l’Acquario e lo Scorpione.

Paolo Fox, oroscopo per Ariete e Leone

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Ariete e Leone. L’Ariete il segno parte con la Luna dissonante, poi le cose domani andranno meglio. Questo senso di rabbia deriva da Marte. Si ha bisogno di prudenza nei rapporti con gli altri. Momento particolare e in ogni caso la stagione permette di fare una richiesta. Il 15 e il 16 la Luna in attività permette di mettersi in gioco. Il Leone ha un periodo pesante nella chiusura in questa quarantena, certo è per tutti così ma c’è bisogno di spaziare, agire e muoversi. Va bene leggere o fare meditazione, ma poi c’è bisogno di farsi notare. Social e contatti possono essere importanti ma poi avete bisogno di un rapporto diretto. In amore Venere protegge fino a fine giugno.



