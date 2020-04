Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 14 aprile 2020/ Vergine, Capricorno, Sagittario, Acquario

Pubblicità

Scopriamo attraverso l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Vergine e Capricorno. La Vergine è una persona molto riflessiva, da questo punto di vista l’esperienza particolare che viviamo è fonte di approfondimento. Si è il segno della ricerca e dell’autocritica. C’è stato molto tempo per trovare soluzioni. Si è molto preoccupati, ma non significa che si è demoralizzati. Maggio è un mese di rimessa in gioco. Il Capricorno ha qualche pianeta dissonante con Mercurio. Attenzione alle spese e soprattutto per la casa magari un guasto. In ogni modo però ce la fa il segno e in questi giorni pensa a come rigenerare la realtà. Un reality si è concluso con una vincita di un Capricorno. Belle novità da sfruttare. Si è tra i segni più forti del momento.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario e Acquario

Ecco quanto detto per Sagittario e Acquario nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario deve portare avanti dei progetti e far muovere la sua creatività. Si può viaggiare anche pensando a qualcosa da elaborare nei prossimi mesi, magari in estate. I sentimenti sono sempre sotto pressione, attenzione se non si è troppo convinti di una storia. Se si sta troppo a contatto con il partner ci sono state tensioni in più l’Acquario deve far pace con sé stesso e capire cosa desidera dalla propria vita, è tempo di abbandonare progetti inutili e che non sono adeguati. Alcune cose infatti si capisce che non portano da nessuna parte. Non si deve dire sì solo per evitare i problemi o continuare a vivere in una precaria stabilità. Non piace più essere falsi con sé stessi.



