Oroscopo Paolo Fox/ Oggi martedì 19 novembre: Vergine, Leone, Acquario, Pesci

Oroscopo martedì 19 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi 19 novembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno il noto astrologo nella sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete si trova di fronte a una giornata molto interessante, ma si deve trovare la forza per gestire le proprie emozioni. Per il Toro in questo momento non c’è l’umore che servirebbe per andare avanti. Il Cancro sta vivendo un momento di grande recupero rispetto al passato. Ora si è pronti a ridurre una polemica e dei dissidi che si stanno vivendo nell’ultimo periodo. Anche il Leone è pronto a un cambiamento importante sotto diversi punti di vista. Cielo interessante per la Vergine che può regalare delle ottime risorse. Si vivono emozioni interessanti dal punto di vista del cuore, di fronte a persone che sembrano interessanti per il futuro. Potrebbero arrivare delle conferme. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 17-22 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni nel dettaglio partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata favorevole e tanta energia che va spesa bene. Insistere su progetti fallimentari cambiando qualche virgola qui e là è un problema. Da dicembre si potrebbero non avere più gli appoggi di prima, poi arrivano pianeti in posizione dissonante, Giove e Saturno, che fanno pensare alla precarietà. C’è questa fase di stallo che tanti sentiranno. Il Toro si chiede sicurezza come non mai perché si hanno progetti in mente. Chi ha un buon lavoro ora vuole godersi i soldi messi da parte dopo tanta fatica. Chi è alla ricerca di un lavoro fisso o da qualche mese fa praticantato a breve avrà di più. I Gemelli continuano un’ondata buona, via libera alla libertà. Ci si mette ora nei panni di chi ha avuto mille tormenti perché ha avuto a che fare con un capo un po’ incerto e poco chiaro. Se c’è stata una questione legale ci si doveva difendere. Interessante l’amore da fine mese. Attenzione se la coppia è lontana ovvero se ci sono difficoltà. Il Cancro in questo periodo ha un buon recupero. C’è chi ora è reduce da una polemica e molti dissidi sono stati proprio creati dal segno stesso. Cancro e Scorpione sono polemici e poi si meravigliano che intorno a loro ci sia caos. Involontariamente è lo stesso segno a dire cose particolari. Quando si sente di essere nel giusto si parla anche se in maniera poco diplomatica.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una fase di cambiamento in corso. Uno potrebbe cambiare il ruolo o la mansione. Forse non si è soddisfatti di quello che si ha. Il vero problema sono i soldi. La Vergine ha un grande cielo e un buon senso del reale che porta ad essere forti. Adesso si deve camminare con le proprie gambe, ora si può davvero gestire la propria vita in prima persona. Se c’è stata una persona che ha messo di fronte ad una situazione di grande stanchezza ora c’è tempo di recuperare. Il fatto di vivere emozioni di cuore in modo libero può portare a pensare di sposarsi. La Bilancia ha un periodo che mette in luce quelle che sono proprio le carenze di un rapporto sentimentale. Attenzione se si vivono due storie in mente o se si ha un qualcosa che non convince. Adesso faticosamente si dirà sì o no, si è un po’ il segno del ni perché si ha paura di fare sempre una scelta sbagliata. Lo Scorpione con tutto l’aggravio ha perso le staffe, a livello lavorativo si va al successo e per i sentimenti il momento è interessante ma anche faticoso. Forse è il caso di vivere alla giornata.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha la volontà in un periodo in cui Giove e Venere sono favorevoli. Da dicembre ci sono nuove prospettive, già agli inizi dell’autunno alcuni hanno trovato una strategia e iniziato un percorso di lavoro faticoso. Si è mediato e conservato ma non si è soddisfatti. Da venerdì 22 il sole va nel segno e porta passione. Il Capricorno ha un’ottima giornata ma ha tante priorità. Si sono tagliate quelle situazioni che non funzionano. Attenti a chi ha al fianco. L’Acquario è molto stanco in questi giorni fisicamente. Si sta donando troppo e ci sono dispute con un ente. Quante noie per un segno che vorrebbe vivere di utopie. I single potrebbero fare incontri importanti. I Pesci hanno un momento di tristezza perché dicembre e gennaio sono mesi forti soprattutto per chi va a caccia di consensi.



