Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 24 marzo 2020/ Scorpione, Capricorno, Sagittario, Acquario

Oroscopo di Scorpione e Capricorno: che giornata sarà?

A LatteMiele torna protagonista l‘oroscopo di Paolo Fox con Scorpione e Capricorno. Scorpione: il segno è un po’ agitato, colpito da una notizia, un avvenimento che accadrà nelle prossime ore. Forse si dovrà tenere sotto controllo le finanze. Si deve fare attenzione. Una spesa può essere rimandata. Si è in un periodo di agitazione e si aspetta che le cose cambino. Molto dipende dal segno, molto da chi può fare qualcosa per lo stesso. Capricorno: le uniche incertezze riguardano anche l’energia che si ha. Si è molto responsabili e pronti a dare una mano agli altri e determinare la vita e di chi circonda. Si sta facendo troppo. Anche quelli più forti, che non si piegano, vivono un momento di tensione causato dalle situazioni che sono attorno. E’ difficile che ci siano dei riscontri se si lavora in una situazione precaria, tutto crea disagi e non si può dimenticare quello che si sta vivendo. Si assorbono le tensioni da fuori. Sarà bene evitare discussioni in casa.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di analizzare Sagittario e Acquario. Sagittario: il segno fino a giovedì potrà contare su una grande energia che dovrà trasferire a chi è attorno. L’amore ha sempre bisogno di un po’ di cautela, tutti i nati sotto questo segno potrebbero essere sotto pressione con piccoli o grandi ripensamenti. Se riguardano l’amore bisogna stare attenti alle complicazioni, ci vuole un po’ di tranquillità. Acquario: periodo sofferto, già annunciato da tempo e prima di questa difficoltà globale. Si troverà di fronte a chiusure nette e di un cambiamento radicale. Queste tensioni si devono vivere in positivo. E’ il momento giusto per dire stop a qualcosa di importante. Scelte drastiche non si devono prendere, ma magari è il destino.



