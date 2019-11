Oroscopo Paolo Fox/ Oggi martedì 26 novembre: Capricorno, Scorpione, Acquario, Pesci

Oroscopo martedì 26 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 26 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua classica e quotidiana rubrica Latte e Stelle, scendiamo ora nel dettaglio. L’Ariete sta vivendo delle giornate molto importanti e lo continuerà a fare fino al prossimo 30 di questo mese. La Luna opposta potrebbe dare un po’ di difficoltà al Toro, anche se nel pomeriggio ci sarà una leggera ripresa. Il Cancro si trova a dover affrontare dei problemi con tutti i nodi che vengono al pettine. Il Leone deve pensare a una novità per voltare pagina dopo un periodo in cui le cose non sono andate come si voleva. I Gemelli hanno Giove in opposizione, ma dal 2 dicembre finalmente se ne libereranno. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox scendendo nei particolari con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesce. Il Sagittario ha belle opportunità, anche in vista di mercoledì e giovedì. Si tende ad intristirsi quando si fanno sempre le solite cose. Si è parenti stretti dell’Acquario da questo punto di vista. Il Capricorno nonostante le tensioni del passato e il tasto reset non soltanto si è forti ma ci sono anche buone opportunità. Qualche Capricorno non si rende conto della novità in agguato e ci sono degli stadi diversi di forza e fortuna. C’è chi parte da zero e avrà qualcosa in più. Però chi ha un grande lavoro e può staccarsi da un gruppo già da agosto. L’Acquario è teso e nervoso, volete uscire dalla routine straziante. Lo stress per è dato dalla ripetitività nel fare le cose. Cautela nelle spese. I Pesci hanno la Luna dissonante e in questi giorni non ci si è dedicati tanto a sé stessi ma agli altri, quando si è innamorati oppure si hanno dei figli bisogna pensare prima agli altri e poi alle proprie esigenze. Questa è una cosa normale per i nati sotto questo segno. Se poi gli altri si approfittano di sentirsi sguarniti, si vorrebbe che anche gli altri si interessassero e dessero qualcosa in più. Dicembre è sicuramente un mese liberatorio con Giove che torna attivo. Anche se si è stati vittime di un sopruso o hanno fatto uno sgambetto si tornerà a vincere. Da dicembre per il segno arriverà il momento delle vendette.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Andiamo avanti con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone in questo momento deve pensare a una novità che riguarda il lavoro oppure un altro cambiamento. C’è un atteggiamento aggressivo verbalmente perché tanti hanno attaccato il lavoro e il modo di fare del segno. Il pomeriggio va meglio perché non ci sarà più la Luna dissonante. In amore c’è bisogno di maggiore attenzione. La Vergine ha un oroscopo davvero importante, si è riservati e c’è paura che le cose non vadano meglio. Quando si ha un buon oroscopo non basta l’avere stelle favorevoli ci si deve credere. Se ci sono nuovi rapporti e le idee sono seguite si possono fare di certo cose in più. Sono favoriti gli studenti e coloro che si trovano a far prove oppure esami. La Bilancia deve affrontare delle prove. Spostamenti e cambiamenti, per il segno tutto è riposto sulle spalle. Se c’è qualcuno che ostacola, per il segno è chiaro che qualcuno andrà in escandescenza. Dicembre e gennaio sono due mesi in cui in amore potrebbero nascere complicazioni proprio per questo. Eppure una volta si era quelli ossessivi e gelosi. Attenzione con Ariete e Cancro. Lo Scorpione ha una giornata che parte con la Luna nel segno, Venere buona.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha giornate importanti fino al 30, in questo periodo è molto difficile che il segno sia tranquillo perché se si sta portando avanti un progetto non è più nelle sue corde oppure ogni volta ci si trova a faticare il doppio, ma a ottenere solamente la metà di quello che si vuole. Questo porta molte complicazioni. Il Toro parte con la Luna opposta ma nel pomeriggio va meglio ma è un giorno sottotono. Le polemiche e le tensioni ora non sono così importanti visto che ci troviamo vicini a un 2020 in grande stile. Le cose andranno meglio, ci saranno più occasioni da sfruttare. I Gemelli dal 2 dicembre hanno un oroscopo più tranquillo ma non esiste affatto un colpo di bacchetta magica che cancella tutte le situazioni difficili della propria vita. Il Cancro in questi giorni vede tutti i nodi arrivare al pettine. Il fatto che ora ci si trovi a fare tante cose senza aiuto è frustrante. Ci si ritroverà nella medesima situazione della Bilancia. L’ambiguità del periodo comporta confusione e si è bravi e fare le cose per bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA