Oroscopo Paolo Fox/ Oggi martedì 29 ottobre 2019: Sagittario, Leone, Bilancia, Toro

Oroscopo martedì 29 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da molto vicino quella che è la situazione astrologica di oggi, 29 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, durante il corso della rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. In famiglia per l’Ariete ci sono cose che non vanno o c’è una situazione che non decolla. Si cerca di capire da che parte andare, per questo si parla di precarietà. Si inizia a scontrare con un muro di gomma, lui l’Ariete che è sempre prudente. Per il Toro sono intorno situazioni che non vanno, una per tutte la casa. Sono diverse le situazioni a riguardo e forse anche le decisioni da prendere a breve. Il segno del Leone si trova a vivere croce e delizia per essere il segno della competizione. Da una parte ci si migliora, ma dall’altra c’è il peso di doversi sempre confrontare. Buone notizie a novembre per l’amore, Venere tornerà attiva. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora analizziamo i segni nel dettaglio partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: inizia una fase di recupero, ma bisogna lottare con l’opposizione di Marte. Casualmente c’è sempre qualche tormento nei fine settimana da un po’ di tempo a questa parte. Questa tensione viene da metà settembre. Il 22 la Luna era dissonante, il 22 opposta, la domenica 6 invece la Luna era ancora dissonante. La tensione è andata avanti. Non bisogna credere ma verificare, divertendosi con l’astrologia. Toro: questa giornata sarà con troppe opposizioni planetarie e piena di ripensamenti. Questi sono da stimolare negli altri. Il segno è sicuro di quello che vuole. Il problema non è tanto quello che si pensa, ma quello che pensano gli altri. Gemelli: più ci avviciniamo a novembre e meglio è perché accadrà qualcosa di interessante e che riporta il segno in gioco. Non si devono sottovalutare tutte le tensioni che ci sono state soprattutto dal punto di vista economico. Cancro: le buone indicazioni che le stelle offrono aiutano a recuperare il tempo perduto, anzi questa è una giornata molto passionale.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Sempre grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: il segno ha grande bisogno di tranquillità e la giornata di oggi lo dimostra. Luna e Sole dissonanti chiedono di non fare troppe cose cioè di non mettersi sotto scacco da soli. Ci sono dubbi da risolvere. Entro la fine di novembre sarà necessario fare un discorso chiaro. Il segno ama vincere e quando vede che qualcosa non funziona cerca sempre di trovare la strada per il successo. Vergine: c’è un po’ di stress addosso e questo nei giorni di questa settimana si fa sentire. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate un pochino a rischio nei rapporti con gli altri. Nella classifica settimanale è agli ultimi posti. Sono momenti di passaggio, ma ci sono troppe cose da fare. Proprio per questo l’amore potrebbe essere messo in secondo piano. Bilancia: tutti i nati sotto questo segno che vivono grandi novità in questo periodo sono come fermi. Saturno dissonante è probabile che nell’ambito del lavoro ci sia ancora qualcosa da chiarire. Chi vuole mantenere tutto sbaglia, non si può agire così come quando mettiamo in cantina le cose che non servono e ci potrebbero poi servire. Scorpione: transito della Luna nel segno oltre a Sole, Venere e Mercurio. Il segno è decisamente ispirato nella giornata di oggi. Spesso i segni di acqua sono veggenti, riescono a prevedere le cose e sentono le cose prima che accadano. Si sentono queste vibrazioni.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Venere è alle porte può essere sempre più attivo per il segno. Venere sarà nel segno dal primo novembre. Già da adesso si sente questa forza. Se si è lontani la persona che si ama manca, ma quando si è troppo vicini altrettanto si sfugge. Rimettersi in gioco è facile anche nel lavoro. Capricorno: Se si riescono a superare i problemi economici ci sarà grande forza e non sarà facile. In questo periodo si può iniziare a mettere ordine nelle cose che si fa ed entro dicembre fare una scelta difficile può essere importante. Acquario: meglio non fare confusione. E’ una giornata pensierosa per questioni di soldi, contratti, documenti. Bisogna fare attenzione a quello che si fa e a quello che si firma. E’ una giornata faticosa e produttiva. Pesci: c’è una bella emozione di vivere. Si può avere una netta sensazione che una persona sia lontana oppure molto vicina. Possibile che si abbia un sogno premonitore. Il segno non si accontenta mai della realtà, per questo si ha bisogno di un mondo parallelo e questo porta la testa tra le nuvole. Quando si incontra una persona dei Pesci per la strada è possibile che non saluti perché non ha visto la persona, si pensa ad altro e si è tra le nuvole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA