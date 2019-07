Oroscopo Paolo Fox/ Oggi martedì 30 luglio 2019: Sagittario, Toro, Acquario, Leone

Oroscopo oggi martedì 30 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ha preso vita nel corso della rubrica Latte e Stelle, andata in onda su LatteMiele. Andiamo a vedere cosa hanno detto gli astri per la giornata di oggi, martedì 30 luglio 2019. Il Sagittario potrebbe presto innamorarsi, alla ricerca di qualcosa molto interessante anche per il futuro. Il Capricorno rischia che ci siano invece delle complicazioni dal punto di vista sentimentale. I Pesci stanno vivendo un momento molto interessante, alla ricerca di una crescita molto interessante. L’Ariete deve evitare i conflitti con altre persone, deve stare tranquillo e non si deve stressare. Per i Pesci questo è un momento molto interessante con i progetti migliori che dovrebbero arrivare solo alla fine di questo anno solare. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Partiamo con l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: La soluzione sarebbe trovare una persona dinamica, che sia sempre pronta all’azione e non ci si annoierà mai. Capricorno: ci sono state delle complicazioni in amore, si potrebbe aver vissuto una crisi interiore. E’ difficile capire quando qualcosa non va più bene, non sempre si fa capire ciò che si pensa o si prova. Magari si è vissuto una situazione di indecisione, ma nel mese di agosto tenderà ad ammorbidirsi. Acquario: si sta vivendo una fase di disagio, ma si riuscirà a superare questo momento di tensione a breve. Nel corso degli ultimi giorni è capitato un piccolo incidente, bisogna stare attenti alle spese di troppo. Pesci: è un momento di grande interesse, i progetti migliori sono previsti per la fine dell’anno. La situazione economica va gestita con occhio di riguardo.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci sull’oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: si consiglia di evitare il più possibile i conflitti, anche quelli minimi. E’ probabile che si abbia avuto già qualche piccolo momento di scherno, tuttavia sarà possibile programmare qualcosa di bello. Se all’inizio le cose che si fanno sembrano promettenti, arriva il momento in cui effettivamente si desidera cambiare qualcosa. Toro: Se c’è qualcosa che provoca ansia, bisogna programmare a partire dalla seconda metà di agosto. Gemelli: Bisogna attendere qualche piccolo rimborso per quanto riguarda una questione legale, mentre in amore c’è un po’ di tensione. Cancro: Bisogna muoversi con sicurezza nei sentimenti, il periodo è favorevole.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Se si vive una relazione sana e che fa stare bene si sente il desiderio di ufficializzare. Per i single invece si consiglia di frequentare gli eventi che più interessano, perché agosto porta con se una ventata di passione. Vergine: come sempre c’è la necessità di tenere tutto sotto controllo, ma è una tendenza che riuscirete a controllare più facilmente nella giornata di oggi. In amore c’è una fase di recupero. Bilancia: secondo Paolo Fox si dovrebbe dimenticare un tradimento subito nel lavoro. Ultimamente di fronte ad una chiusura si sente la necessità di porsi delle novità, e può fare solo bene. Cambiare non è facile, ma bisogna avere il coraggio di farlo. L’amore durante il mese di luglio non ha portato le sicurezze in cui si sperava, ma ad agosto le cose potrebbero cambiare. Scorpione: si dovrebbe superare un tradimento o un periodo di scarsa fiducia, forse qualcuno non è stato molto leale. Bisogna cercare di fare il minimo indispensabile ultimamente, ma ciò che si fa non si risolve subito, bisogna faticare il doppio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA