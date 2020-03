Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 31 marzo 2020/ Vergine, Toro, Bilancia e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Vergine e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci alleggerisce la giornata con un po’ di spensieratezza, ecco quanto detto per Vergine e Toro. La Vergine in questi giorni è frastornata, si hanno idee importanti anche se non c’è un attimo di respiro. Il segno è produttivo nonostante tutto. In momenti di grandi crisi l’oroscopo può dare una marcia in più. Ci sono idee geniali e un po’ di progetti che creano speranze. Aziende potrebbero essere riconvertite proprio grazie agli spunti di segni come questo. Il Toro può contare su una Luna amica, Saturno ha iniziato un transito davvero particolare e sarà meglio rimandare alcuni progetti. Per questioni di soldi ovvero di vita di tutti i giorni ci sono situazioni particolari. Chi aveva deciso di sposarsi a maggio o giugno dovrà rimandare all’estate. Ci sono problemi reali che viviamo tutti ma il destino era già scritto. Il destino non cambia per quanto riguarda il piccolo destino.

Oroscopo di Bilancia e Capricorno: che giornata sarà?

Grazie a quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox analizziamo da vicino i segni di Bilancia e Capricorno. La Bilancia ha molti dubbi sull’amore, adesso è il caso di rimettersi in gioco, al punto che i tempi speciali potrebbero aver dato una spinta anche a un livello sentimentale. Quando c’è crisi si diventa più spirituali, è per questo ora capite che la corsa frenetica verso il successo è importante ma conta anche la vita di coppia. Il Capricorno ha un po’ di caos nella vita pratica, ci sono persone intorno che son da controllare. I segni di terra sono favoriti quindi in un periodo del genere ci sarà la forza per riadattarsi alle circostanze nuove che si pongono. Molte persone ora devono cavalcare l’onda del momento e anche rigenerando la propria creatività. In amore si è privi di smalto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA