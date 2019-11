OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi martedì 5 novembre 2019: Leone, Scorpione, Pesci, Toro

Oroscopo Paolo Fox di martedì 5 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, martedì 5 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Non c’è niente di peggio per il Capricorno che dipendere dagli altri perché si sa bene che certe cose vanno fatte in un determinato modo. Quando si vede che gli altri sbagliano e non si può agire si sta male. Per questo alla fine si decide di fare le cose da soli e di lanciarsi in proprio. Fino alla fine di novembre per i nati sotto il segno dei Pesci non è possibile rilanciare un certo tipo di gioco che sarà più facile da gestire a dicembre. Magari capita qualcosa di nuovo nella vita professionale, un nuovo incontro o un capo che cambia. Ci sarà più possibilità di dialogo e si avranno più consensi. Saranno 48 ore di spicco. Il Toro si sente sotto pressione, ma ci sono delle buone notizie ormai alle porte. Il Cancro invece deve trovarsi a fronteggiare delle persone che parlano male alle spalle e osteggiano i suoi pensieri. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Ariete, Gemelli e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora scendiamo nel dettaglio per l’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: questo è un momento particolare della vita in cui si è molto esposti. Dal punto di vista lavorativo le cose che non funzionano potrebbero essere chiuse, c’è precarietà ma non nel senso che non si sa cosa fare ma sono eventi esterni che condizionano le scelte. Toro: il segno si sente sotto pressione, buone notizie in arrivo perché Giove inizierà un transito bellissimo tra poche settimane e il segno sarà protagonista. Si deve essere protagonisti anche dentro. Non basta avere un cielo buono se poi non se ne sfruttano le caratteristiche. Gemelli: c’è un po’ di agitazione. Le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero rappresentare uno scoglio. Con i primi giorni di dicembre le cose andranno meglio. Siccome le stelle non sono così categoriche potrebbe accadere qualcosa di nuovo anche ora. Alcuni rapporti potrebbero essere riallacciati. In amore può succedere qualcosa in più. Cancro: il segno sembra dire o con lui o contro di lui. Molti del segno si troveranno di fronte a una chiusura netta con soci o collaboratori, persone poco chiare. E’ necessario dare uno stop. Attenzione se ci sono questioni legali perché entro la fine dell’anno bisognerà dire sì o no e stavolta per sempre.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Cancro e Leone

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a soffermarci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: peccato che manchino i soldi perché i progetti che si hanno in mente sono validi. Si deve essere sempre un po’ accorti. Il segno vuole vincere sfide a volte impossibili. Vergine: in vista del 2020 c’è tanto da fare, da preparare, da incassare e da studiare. Questo significa che i prossimi tre mesi saranno di grande evoluzione. I prossimi tre giorni vedranno il segno protagonista di una rivoluzione e forse colpito da un po’ di stanchezza. Bilancia: per i nati sotto questo segno è un momento in cui tutte le situazioni che non valgono e le situazioni sentimentali che non vanno saranno interrotte. Questo è un oroscopo che somiglia molto a quello del segno del Cancro e dell’Ariete. Discutere sul lavoro con persone che sono più o apparentemente contro la Bilancia non è così difficile. Scorpione: il segno deve essere oculato nelle scelte, in vista del prossimo anno ci sono progetti importanti. Sole e Mercurio sono sempre favorevoli e questo aiuta dal punto di vista professionale i nati sotto il segno dello Scorpione. Ci sono idee chiare sul da farsi e soprattutto su quello che andrà sviluppato nelle prossime settimane. Ci sarà una soluzione per tutto. Il 2020 si annuncia un anno importante.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Sagittario, Capricorno e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: questo segno ha un grande fermento e quando mai sta fermo, anzi spesso si trae spunto dalla curiosità, dall’evoluzione di certe idee per riuscire a completare quello che si ha in mente. Chi è stato male o ha avuto dei problemi potrebbe avere qualcosa in più. Capricorno: inizierà un periodo molto importante e chi si è messo in proprio non ha sbagliato questo perché Giove e Saturno saranno nel segno, un evento che c’è stato l’ultima volta nel 1960 e sarà dominante da dicembre prossimo. Novembre è ancora un mese di preparazione per un periodo che vede il segno protagonista assoluto. Acquario: si vuole tornare protagonisti, ma spesso si gioca a fare la primula rossa, questo perché in amore si vuole la coppia e la relazione stabile ma ha paura di ritrovarsi impelagato in qualche situazione soffocante. Ecco perché ci si concede molto e a volte poi si scompare. Pesci: se alcuni progetti non funzionano o non hanno funzionato non si deve temere. O ci si libera di queste situazioni, dando un’ultima chance, oppure si migliora. Dipende dal segno stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA