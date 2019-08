OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi martedì 6 agosto 2019: Ariete, Cancro, Gemelli, Scorpione

Oroscopo martedì 6 agosto 2019

Torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, martedì 6 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete si ritrova con la Luna opposta e questo potrebbe portare anche a dei fastidi non facilissimi da accettare. Il Toro invece è instabile e non riesce a garantire quello che ci si aspetterebbe da lui. I Gemelli si possono trovare a vivere una situazione di forte indecisione. Mentre il Cancro ha da poco concluso qualcosa di importante e deve essere in grado di mettere la parola fine. Il Leone si diverte a fare e disfare, ma dovrà trovare prima o poi pace. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha la Luna opposta, qualche lieve fastidio e momento di tensione visto che la testa è piena di pensieri. Questo è proprio il periodo migliore per organizzare e fare perché l’Ariete trova particolare piacere nella fase iniziale di un percorso così come in amore vi piace più la fase dell’innamoramento invece che quella successiva anche nel lavoro piace progettare e pensare a come il futuro sarà. Il Toro in questa fase è molto instabile o in pausa, oppure sta semplicemente cercando di recuperare energie visto che già sa che da ferragosto e anche da settembre non ci sarà un attimo di tregua. I Gemelli hanno l’amore che può saltare da una fase di indecisione che riguarda la vita e che finirà da novembre. Il Cancro ha la conclusione che regna sovrana e non è escluso che entro pochi mesi si possa disgregare un gruppo di lavoro e magari si avrà modo di fare altro. C’è la necessità di dare via cose che non servono più e allontanarsi anche da amicizie che non sono fedeli e recuperare nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti nell’oroscopo di Paolo Fox passando a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha stelle interessanti e questo significa che si ha il timone proprio tra le mani. E’ il segno stesso che guida la sua esistenza e questa volta si è forti e ispirati. Se c’è stata una chiusura di lavoro nasceranno altre cose, si avrà molto più tempo per riflettere. Inutile lavorare dalla mattina alla sera se non si riesce a stare bene con se stessi e con altri. Il lavoro è importante perché si deve guadagnare. Però chi lavora e basta deturpa la propria vita. Ci si deve concedere anche qualche attimo di libertà. Quando c’è tempo libero non si sa quasi come impiegarlo. Ci si ritagliano i propri spazi e se tra questi nascesse l’amore per il segno non sarebbe mica male. Il Capricorno ha grandi progetti per l’autunno, i più fortunati potranno fare un po’ di grandi cose nei prossimi mesi, mettersi in proprio o aprire un’attività. All’inizio sarà tutto più difficile però si è persone che riescono a dare agli altri una sorta di sensazione di sicurezza. Cambio di ufficio e ottimizzazione di risorse economiche entro l’autunno. L’Acquario in questi giorni è sotto pressione, qualcosa non quadra, tra martedì e giovedì l’intolleranza sale e quando avete qualche dubbio di lavoro borbottate in continuazione. Attenzione alle amicizie che si stringono in questo periodo. Spesso ci si sveglia dai sogni e si è vittime delle illusioni. Chi lavora tra i Pesci come un lavoratore dipendente in un gruppo si aspetti che dal prossimo anno cambi un capo e un riferimento. Resta un anno un pochino debole per le finanze ma chi deve ottenere un rimborso avrà entro poche settimane una buona notizia.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il bilancio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone adesso può fare e disfare a proprio piacimento. Quando si guida una nave bisogna fare attenzione agli scogli e alle mappe. Non è che si può fare di tutto senza accortezza. Questo è quello che si raccomanda ai Leone che a volte peccano con l’orgoglio. La Vergine ha necessità di mettere in regola alcuni rapporti e osservare quindi il futuro in modo meno caotico. Molto importante questo periodo e lo sarà ancora di più il mese di settembre. Da maggio si è scaldata l’aria e chi ha un’attività in proprio lo sa. In amore è tempo di fare scelte che riguardano la casa ma anche la famiglia e il matrimonio. Tutta la seconda metà di agosto sarà bella proprio per il cuore. La Bilancia si è sentita fuori posto nell’ambiente del lavoro, si può cambiare la rotta ma solo in modo parziale. Questo è un periodo in cui si deve rimettere in discussione la propria vita e non è facile. Chi riparte da zero è molto affaticato. Da una parte c’è un grande desiderio di rinnovamento e, dall’altra, la necessità di rimettere in discussione situazioni che sembravano importanti e che ora non lo sono più. L’amore è più tonico in questo periodo ma attenti ad un ex oppure ai discorsi non completati e riguardanti il passato. Lo Scorpione deve avere calma e sangue freddo. Se si cercano di concludere degli affari si potrebbe notare che ci sono dei rallentamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA