Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 7 aprile 2020/ Leone, Toro, Acquario e Gemelli

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 7 aprile 2020: Leone e Toro

Lo sguardo per l‘oroscopo di Paolo Fox volge sui segni di Leone e Toro. Il Leone deve essere attento nelle finanze e nel lavoro, Saturno e Marte sono opposti. Questi giorni è difficile essere calmi. Periodo di privazioni, come l’Ariete e il Sagittario non amate le situazioni che possono diventare difficili. Saturno e Marte opposti vi invitano a essere prudenti anche nell’attività dove ci sono stati dei tagli. L’amore invece soddisfa o potrà soddisfare con Venere favorevole fino alla fine di luglio. Il Toro deve superare gli ostacoli, ritardi nella programmazione degli eventi. Giove è favorevole ma Saturno no. Giove vi porta ad andare avanti senza dei timori. Saturno fa capire che per motivi di soldi o personali il ritardo è inevitabile. Attenti in amore.

Oroscopo per Acquario e Gemelli, che giornata sarà?

Acquario e Gemelli ecco quanto dice l’oroscopo di Paolo Fox per questi due segni. L’Acquario deve fare pace con se stesso, è ora di cambiare strada, chi vorrebbe vivere una certa libertà e deve staccarsi dalle persone che non sono proprio sul percorso. Avete tenuto dentro molte esigenze. Quelli che borbottano non stanno bene con se stessi. I Gemelli che vogliono cercare un’amicizia possono cercare un riferimento ed optare per i social o sfruttare relazioni precedenti. Le esperienze per qualcuno hanno dato valore alla famiglia, quelli che ora si sono trovati a vivere una relazione pesante adesso vogliono atterrare su una relazione stabile. Attenzione però a ciò che dite, le vostre frasi possono essere prese troppo sul serio. Provocate, vi divertite e siete ironici, scatenate le reazioni.



