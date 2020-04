Oroscopo Paolo Fox, oggi mercoledì 1 aprile 2020/ Vergine, Toro, Sagittario e…

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 1 aprile 2020: Vergine e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox dalla rubrica Latte e Stelle ci porta ad analizzare per oggi, 1 aprile, i segni di Vergine e Toro. La Vergine se qualcosa non va non dovrebbe crucciarsi troppo, questo Giove aiuta e funziona. Tutto dipende anche dalle età. Anche nei periodi di crisi si cavalca l’onda. C’è chi ha riconvertito un’azienda con l’idea anche di aiutare gli altri. C’è più spazio alle attività pratiche. Dipende dalle circostanze ma si è riusciti a riciclare le proprie attività. Amore in secondo piano. Il Toro ha bisogno di vivere emozioni in più. Il fatto che Venere sia nel segno in ogni caso alimenta la forza dei sentimenti. Venere però è agli sgoccioli del transito e sono messi alla prova tutti quelli che vogliono vivere un amore o una relazione. Se è vero che c’è qualche ritardo, in ogni caso è funzionale per le nuove storie.

Oroscopo per Sagittario e Acquario, che giornata sarà?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco uno scorcio sui segni di Sagittario e Acquario. Il Sagittario ha voglia di liberarsi di un peso, da aprile Venere è opposta e per cui c’è tensione. Poi per le coppie che stanno da molto insieme se c’è stato un problema irrisolto adesso è diventato una montagna. I single se vogliono fare incontri ora sono limitati. Molti sono ad un bivio e se hanno due storie in ballo devono fare. L’Acquario non sa se tagliare i ponti con tutti, momento complicato, se si apre poi il libro del 2020 si dice che nel mese di aprile si è il segno della libertà e ora la si deve conquistare. I propri spazi vanno riconquistati. In questo momento ci si ritrova e l’oroscopo è positivo e le situazioni drammatiche permettono di parlare chiaro.



