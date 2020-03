Oroscopo Paolo Fox, oggi mercoledì 11 marzo 2020/ Vergine, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo di Vergine, Scorpione e Sagittario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, ecco quanto detto per Vergine, Scorpione e Sagittario. La Vergine non manca di soluzioni e Venere è in buon aspetto. Si tratta sempre di programmare un’estate importante o un bel fine primavera. Chi si sposa ora vuole risistemare la propria vita, per periodo si intendono i prossimi quattro o cinque mesi. Le scelte d’amore fatte di recente sono istintive. Lo Scorpione ora si sente un po’ più giù, le storie che nascono e che si fanno in questo momento non spiazzeranno. Lo Scorpione lotta con una Venere che è opposta e non tutto è facile da gestire. La situazione degli astri spinge poi all’azione perché quando si è molto nervosi si rischia di dire cose che non si pensano. Il Sagittario ha un periodo particolare con emozioni concrete e non si deve poi isolarsi seppure in questo periodo è necessario farlo per altri motivi. Ora si deve iniziare a fare progetti per il futuro e le responsabilità, inoltre, sono raddoppiate. Adesso c’è bisogno di aiuto e si può contare su Bilancia.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Bilancia, Gemelli e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Bilancia, Gemelli e Pesci. La Bilancia vive una giornata con perplessità e chi aspetta una chiamata o deve portare avanti un progetto superata la crisi sicuramente si rifarà. Saturno, dalla fine del mese, sarà più superabile. I Gemelli hanno una giornata che invita a fare tanto. La sicurezza viene proprio dal nostro ego che in momenti difficili va rassicurato dalla serenità interiore. Si deve ritrovarla in questo momento, per il segno è difficile non avere contatti o non avere una situazione di solitudine. È importante parlare senza isolarsi. Il discorso per chi è sposato è favorevole perché le stelle portano ad un aprile con Venere nel segno. I Pesci se cercano di capire come sta andando il cuore e l’amore e si è dubbiosi, si deve ricordare che ora con Venere favorevole si possono fare dei discorsi più completi. Ora si risolveranno i problemi di lontananza. A volte uno intenta delle lontananze per evitare una crisi, ora si deve arrivare al dunque. Bisogna adattarsi alle circostanze.

