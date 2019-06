OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi mercoledì 12 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Leone

Oroscopo oggi mercoledì 12 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, martedì 11 giugno 2019, come sempre ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quello che ha detto segno per segno. Il Sagittario lungo questo mese di giugno sta vivendo un periodo di crescita costante, dopo che quello di maggio aveva regalato qualche perplessità di troppo. Anche dal punto di vista lavorativo le cose saranno portate a termine con grande intelligenza e la voglia di gestire tutto con attenzione. Il Capricorno ha delle buone idee, ma non riesce a trovare il modo in cui applicarle. Forse è il caso di gestire tutto in maniera più oculata. L’Acquario è preoccupato sotto il punto di vista del lavoro, visto che potrebbero arrivare delle complicazioni non facili da gestire. Presto arriveranno delle soluzioni, ma servirà anche intuizione per comprenderle e prenderle al volo. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sono i segni con i quali iniziamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: periodo importante per il lavoro, si avrà qualcosa in più. Agosto sarà un mese di riferimento, qualcuno lavorerà o avrà modo di far valere le proprie opinioni. C’è l’impressione di fare un passo indietro in amore, ma non sarà così. Alcune coppie sono incerte perché non hanno affrontato dei problemi. Capricorno: ci sono buone idee, ma non è facile trovare il modo di applicarle. Si ama lavorare a lunga scadenza, valutare tutti gli impegni che si presentano: sarà il tema dominante dei prossimi mesi. C’è bisogno di un alleato. Acquario: si è molto preoccupati per questioni lavorative, o a causa di qualche cambiamento in vista. Si è il segno dei cambiamenti, si potrebbe affrontarli con disagio inizialmente ma poi la curiosità sorge spontanea. Si vorrebbero fare tante cose ma bisogna ridimensionare il tutto. Pesci: in questi giorni si pensa più al lavoro che ai sentimenti, perché questi ultimi hanno tradito le proprie aspettative. Non è detto che ci sia una crisi d’amore, ma inconsciamente si vuole farla pagare a qualcuno. C’è bisogno di parlare con sè stessi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo ad affrontare per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: si deve cercare di non strafare, non si può pretendere che certe situazioni siano immediate: questo mercoledì comporta piccole insoddisfazioni. Toro: nel recente passato qualcosa è stato difficile da affrontare, adesso può essere superato. Momento perfetto per programmare qualche evento. Gemelli: parlare di sentimenti adesso è giusto, sembra tutto più semplice. Sabato e domenica saranno giornate stancanti, vanno risolte prima le questioni personali. Cancro: le emotività giocano brutti scherzi, sebbene si ami essere messi alla prova. Quando c’è finalmente qualcosa da fare tuttavia si ha paura di sbagliare, a causa di Saturno in opposizione. C’è qualche blocco e qualche ritardo, porta delle prove difficili da superare. Se c’è qualcosa di nuovo bisogna imbarcarsi in situazioni difficili.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Ci sono piccoli conflitti in famiglia perché si ha il desiderio di fare tante cose, si ha a che fare con persone che limitano i propri orizzonti. Vergine: la situazione sentimentale potrebbe diventare un po’ confusa. Spesso ci si innamora degli indifesi, a causa del proprio senso di giustizia e protezione. Occhio a chi finge di essere sprovveduto per poter contare sul segno. A questi piace aiutare, ma si detesta che il tutto pesi sulle spalle. Sabato e domenica saranno giornate rivelatrici in amore. Bilancia: è un periodo interessante, ci sono diverse occasioni per rimettersi in gioco dopo un periodo di fermo. Saturno è dissonante, qualche ostacolo lo porta, qualche piccolo pensiero di troppo sul lavoro e non solo. Se si è dipendenti, bisogna aspettare qualche rinnovo che non arriva. Probabilmente si è cambiato il giro, bisogna aspettare tempi migliori. L’amore può essere una valvola di sfogo. Scorpione: si sono vissute delle forti tensioni a causa di Urano. Bisogna fare i conti con qualche spesa di troppo, l’importante è superare la crisi. Certe attività lavorative andranno ridimensionate, altre andranno spente in maniera vigorosa.



