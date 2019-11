Oroscopo Paolo Fox/ Oggi mercoledì 13 novembre: Bilancia, Vergine, Leone, Toro

Oroscopo mercoledì 13 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox, come ogni giorno anche oggi, torna protagonista sulle frequenze della stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete è ormai da diverso tempo alla ricerca della serenità, una cosa che non trova perché minacciata dallo stress che si sta accumulando a causa del lavoro. Ben più calmo è il segno del Toro che lo sarà ancora di più alla fine di questo novembre di recupero e buoni propositi. Ottimo momento per i Gemelli che hanno la Luna nel segno, questo porta buon umore e una crescita sotto diversi punti di vista molto interessante. Per il Cancro la giornata è molto promettente e ora si deve trovare la forza per isolarsi, magari costruendosi un recinto intorno che possa evitare di farsi trovare impreparati di fronte alle situazioni complicate della vita. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per partire. L’Ariete dovrebbe cercare al più presto di ritrovare serenità e se è minacciata dallo stress del lavoro meglio chiudere quello che non interessa fare. Si sta per vivere un novembre intenso ma se ci sono complicazioni sono da risolvere entro il 26. Il Toro è più tranquillo e lo sarà anche di più a fine mese. I nuovi progetti più ovvero rivoluzionari possono funzionare. Ci avviciniamo ad un anno importante per i segni di terra, dicembre è un mese di affermazione e chi si impegna avrà. I Gemelli hanno la Luna nel segno che porta buon umore. I più simpatici personaggi televisivi sono Gemelli, a causa di una Venere che si trova in opposizione qualche discussione c’è stata ultimamente. Anche i più astuti possono vivere un momento di stop. Possibilità di recupero e buone notizie per chi ha una causa in corso. Il Cancro ha una giornata promettente e cerca ora di tracciare intorno a sé un recinto o barriera dove nessuno può entrare. Si è chiuso o magari si è andati via da una situazione che ora non interessa.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox e ora soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve curare la forma. Buona notizia per chi ha un ascendente Leone, Ariete o Sagittario. Bello l’oroscopo per chi vuole cambiare lavoro e certe risorse non sono molto usufruibili o recepibili. La Vergine ha giornate bellicose. Se si ha un’attività in cui si può organizzare qualcosa è possibile aver successo. Da questo punto di vista in auto viene sempre la logica. La Bilancia ha ottimi contatti. Il periodo porta evoluzione verso un assetto di nuovo tipo anche a livello di immagine. Molta creatività che viene concentrata sul benessere. Lo Scorpione ha una Luna favorevole e più vantaggiosa nel fine settimana, se lunedì e martedì avete esasperato una polemica potete recuperare.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un atteggiamento di critica eccessiva che può determinare un po’ di tensione e nervosismo. Non si hanno dubbi su quello che si sta facendo ma su quello che si sta vivendo. Oggi e domani con Luna opposta si fa fatica. I punti deboli sono legati alle gambe e alle distorsioni. Il medico ne sa di più. In questi giorni facile che ci siano acciacchi da superare. Il Capricorno deve contare su poche e selezionate amicizie, adesso con poche persone fidate si vuole costruire un futuro importante. La ricerca di stabilità non è solo esteriore ma anche interiore. L’incoerenza non si sa bene cosa sia. L’Acquario deve recuperare progetti di lavoro. Si è un segno che fa le cose perché si diverte e non vede subito il guadagno. Si deve essere non più venali ma più costruttivi. Se si tramuta un’idea in denaro bene altrimenti si dovrà chiedere a chi è preposto a dar consigli o aumenti. Tra sabato e domenica arrivano belle indicazioni per i nati sotto il segno dei Pesci. Chi ha avuto una crisi d’amore ci deve ripensare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA