Oroscopo Paolo Fox, oggi mercoledì 15 aprile 2020/ Vergine, Ariete, Gemelli e Scorpione

Oroscopo, le previsioni per Vergine e Ariete

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele soffermiamoci ora su Vergine e Ariete per oggi, 15 aprile 2020. Vergine: si deve costruire, questo è insito nel dna di questo segno, si è bravi a mettere a posto questioni pratiche. Quando c’è bisogno di aiuto si primeggia. Gli uomini sono parchi nel distribuire carezze e bacetti, ma quando c’è una situazione importante ci si fa valere. Piccole problematiche in amore. Ariete: la Luna è finalmente favorevole, la situazione generale non porta a grandi entusiasmi, il segno è governato da Marte il pianeta dell’efficienza. Così come ci sono momenti in cui si va giù ed è normale per il periodo, ce la faremo o andremo avanti viene da pensare. In queste 48 ore tra mercoledì e giovedì si possono risolvere parecchi problemi. Non si devono sottovalutare gli incontri anche se social.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Scorpione

Portiamo avanti lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Gemelli e Scorpione. Gemelli: l’augurio è di innamorarsi con l’amore che trionfa sempre anche se in un periodo difficile come questo. Molti si sono innamorati anche se in questo momento complicato. La voglia c’è con Venere attiva. Le coppie che hanno una bella storia fino alla fine di luglio si può sperare di qualcosa di più. Si è vittima della curiosità e si esplorano nuove situazioni. In un periodo così si deve conservare più che fare qualcosa di nuovo. Scorpione: il segno è intrattabile. Oggi e domani sono giornate in cui ci si può innervosire e non è detto per forza lo faccia litigando, ma anche si arrabbia con sé stesso anche quando magari fa qualcosa che non riesce.



