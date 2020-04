Oroscopo Paolo Fox, oggi mercoledì 15 aprile 2020/ Vergine e Cancro al top, Toro in amore e lavoro…

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci indirizza verso quei segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi. L’Ariete ha una Luna favorevole anche se questo momento non porta assolutamente a facili entusiasmi. Non si devono sottovalutare gli incontri anche se al momento possono arrivare solo via social. Il Cancro sta riprendendo decisamente quota anche perché non c’è più quel Saturno opposto pesante che aveva creato grande preoccupazione nelle ultime settimane. Venere attiva per i Gemelli porta ad interessarsi soprattutto dal punto di vista dell’amore che trionfa anche in un periodo complicato come questo. La Vergine non si scorda che questo è un momento, un anno, importante nonostante tutto. C’è forza e si lavora per raggiungere ottimi livelli di crescita, attenzione però a compiere degli errori di valutazione.

Lavoro, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Luna e Marte sono dissonanti per il Toro e questo indica che c’è da fare attenzione, magari diventando maggiormente cauti per quanto riguarda la vita pratica. Il Cancro si trascina alcuni dubbi per quanto riguarda il lavoro, ma comunque deve stare tranquillo perché l’estate potrebbe regalare un salto di qualità di non poco conto. Soprattutto gli uomini per la Vergine sono “avidi” di dimostrazioni affettuose, ma sanno cosa fare nei momenti difficili. In una situazione come quella che tutti stiamo vivendo dunque c’è la consapevolezza che si può arrivare a raggiungere ottimi risultati con la voglia di lottare e di raggiungere. L’Acquario se non ha tutto quello che vuole non se la può prendere con gli altri, ma solamente rimboccarsi le maniche per raggiungere quelli che sono gli obiettivi verso il futuro.

Amore, quali sono i segni dell’oroscopo più fortunati?

AMORE – Capitolo amore, diamo uno sguardo a quanto detto dall’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro vive un momento di agitazione, non deve assolutamente però sfogarsi col partner perché potrebbe correre dei rischi. Stessa cosa che si potrebbe dire per il Leone che deve mantenere la calma nonostante la presenza di Marte e Luna opposti stessi pianeti che rompono le scatole al Toro. Venere è attiva per i Gemelli e questo preannuncia buone possibilità. L’augurio per il segno è quello di innamorarsi visto che anche nei periodi più bui è l’amore sempre a trionfare e a regalare ottime soluzioni. Il Cancro deve essere consapevole che si va verso un estate piena di emozioni, quindi ora si deve rimanere tranquilli consapevoli che qualcosa presto potrà accadere. I Pesci sono sempre e comunque protagonisti di sentimenti travagliati, questo perché ci si fa troppo prendere e coinvolgere. L’altro problema è che ci si innamora sempre e comunque di persone non facili.



