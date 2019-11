Oroscopo Paolo Fox/ Oggi mercoledì 20 novembre: Bilancia, Sagittario, Cancro, Pesci

Oroscopo mercoledì 20 novembre 2019

Paolo Fox nel suo oroscopo torna a parlarci anche per oggi, mercoledì 20 novembre 2019, e lo fa tramite la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Questa si è tenuta sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto l’astrologo segno per segno. L’Ariete è in un momento in cui ha bisogno di agire. Soprattutto in amore si deve trovare la forza per farlo entro il 26, cercando di evitare di rimandare sempre quello che si deve fare. Il Toro ha grande carica, il 2020 è un anno molto importante astrologicamente parlando ma c’è bisogno di tempo prima di raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. I Gemelli sono pronti a vincere una sfida e questo vale soprattutto per chi ha avuto dei problemi a livello sentimentale. Il Cancro si può trovare a vivere una giornata che può che essere un po’ particolare. C’è sicuramente forza e determinazione per raggiungere quello che può accadere solo se lo troviamo nel mirino e dunque raggiungibile. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 17-22 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a scendere nel dettaglio analizzando Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario potrebbe decidere di chiudere qualcosa che non va o trasferirsi. Tutto dipende dall’età. Si è avventurieri e più si è giovani più si ha voglia di giocare il destino. Chi è più grande deve trovare libertà. Non tutti ma molti amano lo sport e se è possibile si cerca di stare un po’ all’aria aperta. Opportunità in vista. Il Capricorno ha un cielo che dice che dovete partire da zero, le trasformazioni degli ultimi due anni vi stanno portato a cambiare il percorso di vita. Chiudere con il passato non è complicato anche se tendete sempre a conservare. Non bisogna essere antiquari dei sentimenti, soprattutto se non valgono più. L’Acquario ha meno fatico ma senso di smarrimento, state pensando a tutto in questi giorni. C’è bisogno di cambiare vita e stile di vita. Prudenza e viaggi e spostamenti. In amore non si deve assolutamente pretendere l’impossibile I Pesci sono pensierosi ma ogni tanto questi pensieri portano qualcosa di buono e c’è ancora un Giove che porta attacchi. Chi è stato attaccato da dicembre risolvete. Attenzione a non frequentare persone strane o deboli, avete bisogno di una guida. Sui problemi di lavoro avrete ben presto le vostre risposte. Persino in amore dal 2 dicembre si cambia passo. Se una storia non va si deve aspettare prima di buttarla all’aria.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete si chiede soprattutto a chi può contare su una protezione in meno a dicembre e gennaio. In questi giorni è più facile e opportuno risolvere situazioni oppure chiuderle se non funzionano. Il senso di precarietà porta sempre tensione. Il Toro in questi giorni ha bisogno di una carica di energia che arriverà. Il 2020 è un anno importantissimo. Ci sono tensioni che si risolvono. Chi ha avuto problemi personali o di casa li potrà risolvere. Questo Urano porta svolte radicali. I Gemelli piano piano vincono una sfida e questo vale anche per chi ha vissuto crisi economiche o problemi legali. A dicembre ci sono novità perché arriva forse la carta liberatoria annunciata a novembre ma che arriva a dicembre. C’è un tempo per risollevarsi dalle crisi. Il Cancro ha una giornata così così e chi da tempo fa una causa che non ama e chi ha iniziato una mansione o un ruolo nuovo dall’anno scorso è affaticato.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ora è il momento invece di andare a soffermarci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve stare attento ai soldi. Cambiamenti di lavoro in vista forzati o in qualche modo scelti. Per l’amore il cielo è libero e ci sono giornate di recupero. La Vergine non sempre ha avuto problemi ma c’è chi ha dovuto perdere oppure mettere in discussione un discorso familiare. Una persona si è allontana dalla vita. La Bilancia si ferma a pensare se davvero ora sta facendo l’attività che desidera e con Saturno dissonante è normale che nel lavoro ci possa essere un po’ di agitazione. Si è persone molto generose ma ogni tanto c’è bisogno di conforto. In amore prudenza se ci sono frasi non dette perché dicembre mette in crisi le coppie che non sono limpide. Il problema dello Scorpione in questo periodo è il denaro. Ci sono progetti che non si sono realizzati completamente. Con un capo o con la persona che vuole fare fare cose che non si vogliono fare può esserci astio. Digerite male i problemi di lavoro e a volte si sta male perché è difficile andare avanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA