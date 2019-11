OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi mercoledì 27 novembre: Vergine, Leone, Acquario, Bilancia

Oroscopo mercoledì 27 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox si prende le prime pagine dell’emittente radiofonica LatteMiele con la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vive delle vicende d’amore molto coinvolgenti e che possono creare delle ottime risposte, peccato però perché è il lavoro a creare delle preoccupazioni e delle ansie non di poco conto. Il Toro deve provare ad essere paziente anche con le persone che ha vicino, il 2020 sarà un anno molto importante e potrebbe regalare delle ottime sorprese. I Gemelli si troveranno a vivere una giornata molto interessante, buona e in grado di creare delle ottime risposte. Bisogna fare attenzione a quelle che possono essere complicazioni dalle quali tenersi assolutamente lontani. Il Cancro deve cercare di essere paziente, evitando di trovarsi di fronte all’obbligo di affrettare le cose. La calma d’altronde è la virtù dei forti. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Scendiamo nei dettagli dell‘oroscopo di Paolo Fox analizzando Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha vicende d’amore che possono coinvolgere ma in questo momento è il lavoro che rende ansiosi. Da chi ha idee poco chiare sul futuro a chi invece si trova a maledire l’aver accettato un certo incarico molti Ariete non si tengono e sono agitati. Ma in queste 48 ore potete fare di più. Un po’ di mal di testa capita visto che la testa è il punto debole. Quando si devono fare più cose contemporaneamente è inevitabile che si abbia un po’ di fastidio. Il Toro deve essere paziente anche se i grandi momenti del 2020 sono davvero in anticipo sui tempi perché possono nascere opportunità. Si sollecitano ora ad agire le persone che hanno intrapreso nuove strade di lavoro. Molti giovani che hanno iniziato un praticantato o hanno superato una prova si spera che possano avere di più nel 2020. L’amore chiede giustizia. I Gemelli hanno una giornata buona, ma bisogna tenersi lontani dalle complicazioni. A dicembre c’è un ritorno in scienza e specialmente per chi è rimasto fermo da un po’ di tempo. Non tutti ma molti hanno avuto problemi legali o finanziari. Nelle vicinanze c’è qualcuno che fa orecchie da mercante alle richieste. Il Cancro deve essere paziente. Se ci sono stati problemi non superati tempo fa, potrebbero ripresentarsi tra il mese di dicembre e gennaio. Giove e Saturno sono in opposizione, se avete cercato di tirare per i capelli una particolare situazione ora dite basta. Chi non può cedere perché ha responsabilità si lamenta. L’importante per ora è non scoraggiarsi.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve rinunciare ad un incarico e voltare pagina. Per ogni novità che c’è in arrivo nel 2020 ci sono soldini, e questo vale anche per chi ha Ariete o Cancro o Sagittario come ascendente. Le persone che hanno un po’ di anni in più avranno contatti con vari legali per delle questioni relative alla proprietà. La Vergine è in attesa di risposte di amore e lavoro. Il superfluo è andato via e chi è rimasto soggiogato da una persona ora va via e alcune situazioni non hanno il potere di agire negativamente. Dipende tutto dall’età. A 20 oppure 30 anni si può cercare l’indipendenza dalla famiglia. A 60 si può crescere anche grazie ad eventi negativi, è tempo di opportunità e forse è il momento di fare quello che si vuole. La Bilancia ha aspetti planetari particolari. Se c’è un contrasto d’amore oppure in famiglia si deve fare attenzione. Dicembre e gennaio sono mesi che possono spazzare via relazioni inutili. Finalmente si parla e non si accetta passivamente tutto per paura. Le cose ora cambiano anche a livello di ambiente. Lo Scorpione deve cercare collaboratori giusti per vincere una sfida nel 2020, un anno importante con Giove e Saturno che saranno favorevoli e impongono di essere perseveranti e tagliare situazioni inutili in amore.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario con la Luna nel segno può fare di più, si è entusiasti e quando ci si sente contenti si contagiano le persone attorno. Si deve fare un armistizio con una persona che ha dato fastidio. Non è certo un momento giusto per lasciare il certo per l’incerto. Il Capricorno è molto costruttivo, lo si è di nascita, figuriamoci adesso che serve un cambiamento di lavoro. L’Acquario con la Luna in ottimo aspetto ha voglia di muoversi. Trasferimenti e cambiamenti sono i desideri principali, riuscirci o no è un altro conto. Il 2020 libera i desideri. I Pesci hanno un dicembre importante e un gennaio che sarà ancora migliore, i più volenterosi non potranno però tirarsi indietro. Non bisogna pensare solo ai soldi. Con Luna contraria solo per poche ore, soprattutto al mattino sentite fatica. Non è detto che solo perché fino ad oggi tutto quello che si fa sia a perdere. La confusione regna sovrana. Chi è solo da tempo ha bisogno di incoraggiamento.



