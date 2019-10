OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi mercoledì 30 ottobre 2019: Gemelli, Sagittario, Ariete, Toro

Oroscopo mercoledì 30 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 30 ottobre 2019, sempre sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vive un momento di recupero molto interessante, che potrebbe regalare nuova linfa vitale. I Gemelli sono agitati e non riescono a controllare le loro emozioni in un momento non di certo di grande forma. Il Leone è tra i segni considerati in crescita dopo due giorni non di propria facile gestione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando ci sarà bisogno di vivere diverse situazioni interessanti. Il Cancro è pronto a vivere delle situazioni interessanti in amore che possano portare finalmente a un bel e meritato sorriso.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni a partire da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Per l’Ariete sarà finalmente un momento di recupero anche se normalmente, negli ultimi tempi, sono i weekend a vederlo più suscettibile. Bisognerebbe una ragione se non si riesce ad avere tutto quel che si desidera. Il Toro esce piuttosto malandato da due giorni piuttosto pesanti. La positività comunque non manca specie pensando ad importanti novità future inerenti la casa, un trasferimento o un acquisto. I Gemelli vivono un momento agitato e questa giornata non farà eccezione. Si è decisamente sulle spine per una disputa legale, per una lite per cui solo da dicembre si avrà qualche risposta in più. Il Cancro in amore continuerà a non spiegare le proprie emozioni dato che chi gli vuol bene deve già sapere come sta. Possibile recuperare un’amicizia.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per il Sagittario la presenza della Luna nel segno è molto positiva. Anche Giove dona una marcia in più fino alla fine di novembre per cui bisogna approfittarsene! Il segno sarà più fortunato, i progetti saranno ascoltati. Se si vive una nuova storia il segno sarà felice. Il Capricorno ha Marte contrario e quindi si sente sulle spine anche se è il momento giusto per veder arrivare i nodi al pettine. Sul lavoro sì alle riconferme. L’Acquario per ora fa cose che non ama e che lo stancano senza riscontri giusti. Favorito il recupero di un amore in crisi da ottobre che ripartirà a novembre. Alcuni aspetti burocratici potrebbero infastidire. I Pesci avranno una giornata all’insegna delle emozioni e così sarà sempre di più fino a dicembre. Il 2020 sarà un anno grandioso e ricco di sorprese. Dal punto di vista fisico, i piedi e le caviglie sono i punti deboli.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ora è il momento di andare a vedere Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone sia oggi che domani sarà tra i segni più forti dello zodiaco dopo due giorni no. Rimane un profondo senso di insoddisfazione a causa dei nervi che negli ultimi due giorni hai pesantemente messo alla prova. La Vergine trascorrerà la giornata più nervosa della settimana. Il segno sarà nervoso per le troppe cose da fare, per le eccessive responsabilità. Attenzione a non agitarsi troppo, si potrebbe avere persino difficoltà ad addormentarsi. Per la Bilancia i sentimenti tornano in primo piano. Si vorrebbe mantenere tutto in equilibrio ma per ora non è possibile a causa di Saturno dissonante. Cambi di certezze in vista. Lo Scorpione vede novità all’orizzonte con emozioni in arrivo se si cerca un amore, nel week end soprattutto si potrà trovare una persona carina e piacevole.



