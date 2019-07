Oroscopo Paolo Fox/ Oggi mercoledì 31 luglio 2019: Sagittario, Vergine, Toro, Pesci

Oroscopo oggi mercoledì 31 luglio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, mercoledì 31 luglio 2019, con la rubrica Latte e Stelle. Come sempre l’astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete sa che in questo momento può accadere veramente di tutto dal punto di vista positivo, ma sicuramente serve grande motivazione per riuscire a voltare pagina. Il segno del Toro è stanco e prima di ricominciare a camminare, rialzarsi e lottare deve dedicarsi a un po’ di relax. I Gemelli si ritrovano a vivere degli incontri importanti che possono portare a dei risultati molto interessanti nel campo professionale. L’Acquario è pronto all’azione. I Pesci hanno bisogno di maggiore comprensione in amore. Il Capricorno invece cerca una certa stabilità. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Per l’oroscopo di Paolo Fox partiamo dallo studio di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si ha in comune la curiosità e la voglia di conoscere, se non sono soddisfatte queste due caratteristiche si tende ad intristirsi e a non vivere come si vorrebbe realmente. Capricorno: torna una certa stabilità, soprattutto nella seconda metà di agosto. E’ normale, ci sarà un certo recupero. Acquario: si è pronti all’azione, ma in questo periodo si consiglia più cautela. Si è un po’ confusi, ma non sempre sono gli altri la causa potrebbe essere anche il segno stesso intollerante, si è portati alla critica verso sé stessi e anche gli altri. Si bloccano le tensioni fino ad agosto. Pesci: in amore si avrebbe bisogno di più comprensione, se una persona è lontana agosto permetterà un riavvicinamento.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: è arrivato il momento di combattere. Per il segno è difficile lavorare se non c’è una sfida di base, ma si sarà in grado perfino di inventarsela o lanciarla agli altri. E’ una condizione stimolante, ma potrebbe essere fastidioso per gli altri. Vergine: periodo ottimo per consolidare una relazione. Se si è soli e sfiduciati nei confronti dell’amore si avrò la possibilità di ricredersi. Se si vuole ufficializzare un rapporto probabilmente si è già fatto o si sta per farlo.Bilancia: in questi giorni ci si sente un po’ amareggiati, si è seri ed equilibrati ma quando capita di avere a che fare con persone che non sono altrettanto serie non si sa come comportarsi. Si rischia di assumere un comportamento che non appartiene, si cerca di essere sé stessi. Scorpione: quando capita di lavorare il doppio si tende ad arrabbiarsi, è quello che è successo ultimamente. Qualcosa non è funzionato, una richiesta non è stata accettata ma il consiglio è di non alimentare ulteriore tensione nei rapporti. In questo periodo si potrebbe anche vivere un senso di inquietudine interiore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta ad analizzare da molto vicino Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Ciò che si fa è più un esperimento piuttosto che qualcosa di concreto, si potrebbe ben presto iniziare una nuova situazione professionale. Toro: si è davvero molto stanchi, prima di iniziare una fase di recupero bisogna programmare le giornate da dedicare al relax. Al segno aspetta un progetto di grande peso, ci si assume sempre le proprie possibilità ma adesso c’è voglia di novità. Gemelli: sono stati fatti degli incontri importanti, la chiave di svolta per combattere le tensioni è proprio frequentare la gente. Cancro: c’è voglia di liberarsi dei propri comuni schemi, per quanto riguarda i sentimenti se dovesse capitare di tradire si tende sempre a pentirsi della propria scelta. Sarebbe come tradire i propri ideali, si deve capire con chi si ha a che fare perché si desidera una certa stabilità.



