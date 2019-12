Oroscopo Paolo Fox/ Oggi mercoledì 4 dicembre: Sagittario, Ariete, Acquario, Vergine

Oroscopo di oggi 4 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato. L’Ariete potrebbe trovarsi a vivere qualche piccolo fastidio questa mattina, cosa che però sarà smaltita durante la giornata. Alcune situazioni si stanno facendo pesanti e si è stanchi. Il Toro vive una situazione molto particolare, ma qualcuno potrebbe iniziare un nuovo percorso. I Gemelli devono stare attenti per evitare una spesa eccessiva o quella che può essere una pesante arrabbiatura. Il Cancro è molto forte anche delle opposizioni che ci sono in questi giorni. Si deve lottare per cercare grande forza. Il Leone è disponibile in questo momento e la fase pesante della settimana si può ormai considerare completamente alle spalle. Vedremo cosa accadrà nelle prossime giornate. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha stelle complicate da gestire questo mercoledì ma ci avviciniamo a un 2020 di forza. L’armonia la si ritroverà quando si stabilirà un buon rapporto con gli altri. La diplomazia evita problemi. Il Capricorno con tanti pianeti nel segno è molto responsabilizzato. Se si chiude una porta si apre un portone. L’Acquario ora può contenere le spese, qui si mette in gioco il fatto che si hanno le mani bucate ma ci sono state meno entrate, ritardi nei pagamenti oppure spese eccessive. Solitamente non si vuole essere bloccati da problemi economici. I Pesci devono pensare a un 2020 di recupero. Già in questi giorni è il segno stesso che ha un atteggiamento diverso. Si sta analizzando nel dettaglio tutto quello che si è vissuto. Il problema vero sono i quattrini. I consensi non sono pochi. Chi ha avuto dispute però le risolve.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e ora andiamo a leggere Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha qualche piccolo fastidio la mattina, si stanno facendo tante cose e si è stanchi. Cercare sicurezza negli altri è un problema. Non lo si fa mai e si è decisi. Il Toro ha una situazione particolare di mercoledì, una trovata originale però dà nuova vita a un’attività. Si raccomanda di fare qualcosa di bello, anche progetti nuovi. I Gemelli devono evitare una spesa eccessiva o un’arrabbiatura, questa non è una giornata facile ma c’è una buona notizia, Giove non è più contrario. Se una persona è stata contro non è più così incombente. Il Cancro è più forte ma in questi giorni ci sono opposizioni e si deve lottare contro persone che cercano di bloccare oppure fare cose che non danno la soddisfazione che si cercavano.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è più disponibile e la fase un po’ pesante legata alla giornate di lunedì e martedì è conclusa. Sotto un cielo così importante bisogna pesare le parole. C’è attorno qualcuno che apprezza questa sincerità? La Vergine ha una Luna in opposizione che porta a vivere tutto con tensione, in ogni caso c’è lo stress negativo e quello positivo. Quest’ultimo riguarda perché tutto quello che si fa porta soddisfazione anche in amore. Difficile in questo momento per la Bilancia trovare il bandolo della matassa. Non si riesce più a capire quale sia l’inizio e quale la fine. In amore complicazioni se ci sono persone che pressano o se non c’è tempo per amare perché ora il lavoro prende troppo spazio. Lo Scorpione ha un mercoledì all’insegna del bello stabile. A volte apparite come non si è.



