Oroscopo Paolo Fox/ Oggi mercoledì 7 agosto 2019: Pesci, Vergine, Bilancia, Toro

Oroscopo mercoledì 7 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, mercoledì 7 agosto 2019, sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete fa progressi con due giornate che regalano sicuramente grande ottimismo. Tra le situazioni positive da studiare c’è la Luna che è uscita dall’opposizione che aveva vissuto nelle ultime settimane. Il Toro si trova a evitare delle complicazioni che fino alla metà di agosto hanno creato preoccupazione. I Gemelli si troveranno di fronte a un rapido e importante cambio di percorso a livello professionale. Il Cancro invece è costretto a fare delle cose che non vorrebbe minimamente nemmeno affrontare. Per la Vergine sono delle giornate molto importanti sia dal punto di vista dei sentimenti che da quello degli incontri. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in queste giornate di mercoledì e giovedì il segno starà molto meglio, anche grazie al fatto che è stata superata l’opposizione della Luna. E’ un momento interessante, che regala parecchia forza questa situazione astrologica. Si ha una volontà di ferro, che raddoppierà in questi giorni. Toro: si dovrebbero evitare complicazioni fino a metà agosto. Gemelli: si deve affrontare un cambiamento nella propria professione. Non per propria volontà, ma perché ci sono state decisioni che difficilmente si sono potute evitare. Cancro: si è costretti a fare delle cose che non si vogliono realmente fare, ma si è costretti a farlo per un motivo o per un altro per evitare crisi nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Leone: è un ottimo periodo, molti pianeti transitano nel segno e come sempre si ha la capacità di tenere le redini della propria situazione in mano. Bisogna essere comprensivi nei confronti degli altri, occorre mediare. Vergine: sono giornate importanti per i sentimenti e gli incontri, non bisogna vivere troppo nel passato. Spesso ci si chiude nei ricordi perché si ha paura di affrontare il nuovo. Bilancia: potrebbero esserci state delle perplessità nel lavoro, si potrebbe essere chiamati a recuperare qualcosa. Chi lavora lo fa con grande agitazione, probabilmente perché ha troppe responsabilità. I contrasti ci sono stati, spesso si è rimasti senza una situazione di lavoro equilibrata. Si pensa di più a curare il piano emotivo. Scorpione: la Luna è nel segno. Questo da molta fiducia nel futuro, si vive questo inizio di agosto in maniera pesante. Sarebbe opportuno non agitare le acqua per adesso, l’ultima cosa da fare è mettersi contro qualcuno. Ci sono stati momenti in cui ci si è sentiti vittime degli eventi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Sagittario: ci si sente più liberi di amare, si possono fare cose importanti. Se si ha alle spalle una storia in crisi ci si potrebbe innamorare di qualcuno conosciuto da poco, l’inizio di agosto è ottimo per i nuovi sentimenti e le nuove emozioni. Il contatto con la natura è importante, si ha bisogno di spazi liberi. Capricorno: le esperienze contano sempre, si tende a metterle da parte. Se c’è qualcosa da valutare, è il momento giusto. Difficile non avere buoni rapporti con i più anziani, bisogna prendere l’esempio da giovani e vivere con saggezza da adulti. Acquario: si dovrebbe stare attenti fino alla metà del mese, si è stanchi ed esausti. se si deve concludere un affare, occorre scegliere con cura le parti. Non bisogna lasciarsi prendere dall’entusiasmo, ma si deve controllare tutto. Si è più agitati, ma l’autunno sarà un periodo migliore. Occhio con le finanze. Pesci: è sempre difficile dimenticare un amore. Se ci si è appena separati è difficile vivere subito nuove storie, il segno sarà protagonisti dell’autunno. Bisogna mettere in disparte chi reagisce male contro, dopo Ferragosto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA