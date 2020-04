Oroscopo Paolo Fox, oggi mercoledì 8 aprile 2020/ Cancro e Bilancia top, Gemelli in amore e lavoro…

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox parte dallo studio di quei segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020. La Luna in buon aspetto a Marte e Saturno regala una bella giornata per i Gemelli che hanno grandissima forza. Attenzione però alla forma fisica che potrebbe portare a dei problemi da gestire. Il Cancro deve sfruttare le prossime quattro settimane per capire cosa vuole realmente dalla sua vita verso il futuro. Si hanno in mente diverse cose che possono portare a risoluzione di conflitti vissuti in passato. Venere porta lontano il segno della Bilancia e fa crescere l’estro creativo. Nonostante molti siano costretti a casa ci potrebbe essere la forza di migliorare grazie a un messaggio positivo che arriva direttamente dall’esterno. Si dovrà portare avanti un discorso in amore una cosa che di certo non porta a sbagliare sotto diversi fronti.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli devono agire in questo momento. Luna in buon aspetto in Saturno e Marte porta a una grande forza, col rischio però di illuminare i lati bui della vita e trovarsi di fronte a delle difficoltà. Il Leone deve curare maggiormente l’aspetto degli affari della propria vita. Saturno è in opposizione e non si riesce a sopportare, questo 2020 sarà complicato anche se si può lottare per arrivare alle conferme che si cercano. I nati sotto il segno della Vergine che hanno vissuto delle difficoltà devono trovare la forza per cambiare strada e a volte ricominciare da capo. Nel campo professionale questo è un momento in cui si potrà trarre positività dal punto di vista del lavoro. Sono novità importanti che permetteranno di ripartire dopo i problemi accusati da febbraio ad oggi.

AMORE – Ecco infine il campo dell‘amore sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Saturno in Acquario può portare il segno dell’Ariete a pretendere decisioni importanti nel campo sentimentale. Forse è il caso di capire che non si può aver tutto, ma che con il dialogo si può arrivare anche al cuore della questione col partner. Il Toro ha dovuto bloccare probabilmente una storia e deve essere consapevole che tutto potrà ripartire ma per far questo bisognerà comunque aspettare l’estate. Il Leone potrebbe avere delle conferme in amore perché chi non si chiude a riccio in questo periodo può trovarsi di fronte alla verifica della tenuta di un rapporto importante. La Bilancia deve portare avanti qualcosa di importante, una storia anche nata da poco può trasformare il segno e regalargli una crescita decisamente positiva. Il segno dei Gemelli invece deve provare ad agire il prima possibile se fino a questo momento non l’ha fatto.



