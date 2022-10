Oroscopo Paolo Fox oggi oggi 29 ottobre 2022: Capricorno, Bilancia, Cancro, Ariete

Cosa devono aspettarsi i nati sotto i segni i Capricorno, Bilancia, Cancro e Ariete dall’Oroscopo Paolo Fox? L’astrologo ha fornito le sue previsioni su Radio Latte Miele, nel consueto appuntamento Latte Stelle, approfondendo vari aspetti. Dall’amore al lavoro, senza trascurare la salute. Dalle indicazioni per la giornata di oggi, sabato 29 ottobre 2022, a quelle più in generale per il weekend. Dunque, la vostra curiosità sta per essere soddisfatta…

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi per Capricorno e Bilancia

Capricorno, questa Luna nel segno aiuta a non disperdere le energie: c’è un bel vantaggio, una vittoria entro la primavera del prossimo anno. Il Capricorno che sta tentando nuovi progetti e che vuole avere una bella conferma, non deve tirarsi indietro. Dopo un periodo di incertezza, secondo l’oroscopo Paolo Fox, l’amore torna protagonista e io direi anche che questo fine settimana aiuta a recuperare serenità. Quelli che hanno iniziato da poco un qualcosa di importante, devono lottare, soprattutto lo vedremo a dicembre e a gennaio. Forse alcuni riferimenti salteranno e cambieranno, ma alla fine l’importante è vincere una partita! Quindi un esame o una prova potranno diventare più facili da gestire nella primavera del prossimo anno: ci vuole un po’ di tempo.

Bilancia, questa Luna contraria parla di piccole tensioni e disagi, ma che si possono superare per l’oroscopo Paolo Fox. Se c’è una storia finita, alle spalle, forse bisogna regolare alcuni conti e questioni in sospeso. Trovare ispirazione per dei progetti da varare, anche in vista del 2023, sarà comunque più facile. Novembre funzionerà, in particolare dopo il 16.

Cancro e Ariete, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox del sabato?

Cancro, ci sono delle novità secondo l’oroscopo Paolo Fox: questo cielo è tornato attivo e una bella risposta “premio” arriverà entro il 15 novembre. Ora però devi recuperare energia: i tuo sforzi sono stati, almeno fino ad oggi, quasi invisibili agli occhi degli altri, anche se magari ti sei applicato parecchio. È quindi proprio dal punto di vista fisico che bisogna recuperare e questo vale anche per l’amore.

Ariete, un po’ di prudenza ci vuole perché Giove è sempre favorevole: adesso ci sarà uno stop e ripartirà da fine dicembre ma, se non è arrivata una conferma, presto ci sarà, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Se devi affrontare le prove e magari hai anche ricevuto da poco un incarico importante, devi dimostrare quanto vali: cosa che non è un problema per te, perché sai di fare le cose per bene, tuttavia potresti ritrovarti ad avere a che fare con delle persone poco attendibili. Quindi quello che ti infastidirà, in questi giorni, sarà il ritardo con cui le risposte arrivano e soprattutto l’atteggiamento di qualcuno che, forse invidioso o incapace, ti trova vittima di una lentezza che non ami. Se c’è da confrontarti con delle persone, meglio essere cauto.

