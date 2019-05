Oroscopo Paolo Fox oggi/ Previsioni 29 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo oggi mercoledì 29 maggio 2019

Per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, torna l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni della stazione radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua solita rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. In questi giorni l’Ariete è pronta all’azione, diretta per i sentimenti e per cercare di trovare un risvolto dal punto di vista amoroso. Il Toro non ha rimpianti, anzi è carico per affrontare anche le difficoltà e quindi non vuole lasciarsi alle spalle delle scelte non prese. I Gemelli sono pronti a un grande cambiamento e grazie a questo possono dare una svolta alla loro vita. Alcune cose potrebbero presto cambiare con difficoltà nel gestire le proprie emozioni. Questi giorni per il Cancro sono veramente pesanti e stanno creando un po’ di preoccupazione. Non è chiaro quello che potrebbe accadere e diverse persone si potrebbero trovare a dover affrontare alcuni dei demoni da loro più temuti. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox parte con lo studio di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in questi giorni si è pronti all’azione. Un’azione diretta per i sentimenti, la sensazione negativa che si prova è quella di fare molto ma di procedere molto lentamente, per questo segno è inconcepibile. Toro: La forza è racchiusa nella caparbietà, nella capacità di ripartire: nessun rimpianto, nessun risentimento. Si è di riferimento per gli altri. Gemelli: si deve affrontare un cambiamento. Si ha una marcia in più, questo è un periodo di compromessi. Cancro: oggi e domani saranno le giornate più pesanti della settimana. Non si dovrebbero imporre limiti al destino.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si potrebbe ricevere una buona risposta in questi giorni. Le prossime settimane saranno di verifica in amore, le distanze possono essere colmate. Capricorno: sono giornate pensierose. Si è fatto tanto e si è avuto molto successo, ma adesso bisogna pensare ad un nuovo progetto. Acquario: se ci sono discussioni in ballo, ultimamente, si preferisce sparire alla velocità della luce. Pesci: bisogna cercare di fare attenzione ai soldi, ci vorrà maggiore attenzione se ci sono discussioni che coinvolgono le persone a voi più care. Occhio al lavoro, qualcuno potrebbe giocare sporco. Tanta fortuna verso la fine dell’anno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: oggi e domani saranno giornate efficaci, se c’è un progetto per l’estate si può programmare, è un periodo fortunato. Giove è favorevole, è possibile risolvere. Bisogna mantenere sotto controllo le finanze. Buone notizie in amore, il passato va cancellato. Vergine: quando ci sono cambiamenti aspettati si è molto nervosi. Si dorme poco perché si pensa troppo, anche coloro i quali sono più tranquilli hanno notato che c’è una certa agitazione da fermare. Bilancia: si deve risolvere un piccolo problema con il destino, ci si sente di avere perso molto tempo. Già dall’anno scorso non si è mosso molto, diverse situazioni sono rimaste stagnanti per una serie di motivazioni. Scorpione: si è molto contenti di come stanno andando le cose a livello professionale, si decide a metà perché si deve tenere conto di un superiore. Si pensa anche ad una chiusura e una successiva riapertura. Non tutti sono stati in perfetta forma, una questione d’amore potrà essere risolta entro giovedì ma si cadrà comunque in piedi. Decisioni in vista.



