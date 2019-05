Oroscopo Paolo Fox oggi/ Previsioni 30 maggio 2019: Bilancia, Vergine, Pesci, Ariete

Oroscopo oggi giovedì 30 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, giovedì 30 maggio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vive un momento particolare con voglia di rivincita e di provare a raggiungere i propri obiettivi. Alcuni sentono un po’ di pressione e non riescono a raggiungere i propri obiettivi, forse è il caso di perseguire la propria strada con intelligenza e voglia di fare. Il Cancro deve lasciare andare diverse situazioni che hanno creato preoccupazione e un po’ di pressione. Questo è un momento in cui forse cercare di essere più razionali può portare a dei risultati, rispetto al passato quando invece fin troppo spesso si era scesi in campo basando tutto sul proprio istinto. Lo Scorpione è pronto a cambiare, cercando di lasciarsi alle spalle una situazione che non è quello che ci si aspettava. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere ora Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Chi si è fermato a livello professionale non si deve tirare indietro proprio in questo momento. Toro: questo è il segno dei lunghi impegni, ma spesso ha paura di rimettersi in gioco. Non dovrebbe, tra ottobre e dicembre si potrebbe vivere una grande vittoria. Se c’è un’idea vincente, se ci sono persone affidabili che fanno proposte non si dice di no. Può essere risvegliata un’emozione, l’amore torna protagonista. Se si è vissuto una crisi si può avere una soddisfazione in più. Gemelli: le stelle invitano a pensare. Cosa si cerca in amore? Venere sarà nuovamente nel segno, bisogna pensare alle fasi buone dell’amore. Buon cielo per i grandi amori, per le relazioni part time e le nuove occasioni. Cancro: E’ un desiderio di lasciare andare tutte quelle situazioni che hanno tenuto sotto pressione. Tutto ciò ha comportato una grande fatica, ma anche una buona crescita. Bisogna ritrovare l’amore, fare un po’ d’ordine e capire cosa sia successo negli ultimi mesi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: nel mese di giugno c’è bisogno di credere. E’ un mese di buone prospettive. Si potrebbe fare qualcosa di grande che riguarda il lavoro, ma anche l’amore. Si può ufficializzare una storia o vivere una infatuazione. Vergine: non ci sono le ostilità di inizio settimana, ma ci si sente tormentati. Bilancia: in questo periodo c’è una grande novità da registrare. C’è bisogno di una mediazione, Mercurio ha iniziato un transito importante, in tutte le transazioni ci sono ritardi. Scorpione: sono giornate stancanti, bisogna ottimizzare la propria vita. Si può pensare a tanti scenari, il segno sa che andrebbe a fare delle cose nuove, un trasferimento può riguardare il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si vivono altre giornate interessanti in cui si fa di tutto per recuperare terreno. Se c’è stato un allontanamento o un momento di crisi tutto si supera, negli ultimi giorni anche se si è stati lontani da certe persone saranno in grado di riconoscerle (le persone affidabili). Capricorno: in questo giovedì c’è qualche problema da superare, dal punto di vista fisico non è stata una giornata confortante. Acquario: si mostra amicizia nei confronti di tutti, oltre a buona solidarietà. Ci sarebbe bisogno di conferme. Pesci: il problema soldi è piuttosto rilevante, ci sono diverse occasioni in cui bisogna mantenere le regole del gioco. Si può fare di più, spesso si è troppo accondiscendenti nei confronti delle persone che si amano.



