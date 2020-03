Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 14 marzo 2020/ Sagittario, Ariete, Gemelli, Capricorno e…

Oroscopo di Ariete, Gemelli e Acquario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare Ariete, Gemelli e Acquario. Ariete: questo potrebbe essere un weekend di riflessione. Si scalpita, si vogliono fare tante cose. Chissà che questo periodo particolare non permetta di riscoprire una vita interiore, ricca d’emozioni come annuncia Venere che presto sarà favorevole al segno. Gemelli: a breve il segno potrebbero portarsi sul lungo transito di Venere che indica la famiglia. E’ complicato vivere un periodo pieno di problemi. Quando se ne ha uno si scappa o ci si distrae in vacanza. Ora non è più così facile. Arriveranno opportunità in amore. Acquario: il segno è preda di tante tensioni diverse. La quadratura di Saturno e Urano in arrivo rappresenta il cambio di vita. Si deve cercare di trovare tranquillità. Ogni giorno viene in mente una soluzione diversa e poi non sembra più adeguata. Il segno nel tempo assume un ruolo quasi di giudice verso il partner, mettendo bocca su tutto quello che si fa.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Toro, Capricorno e Sagittario

Continuiamo a studiare l’oroscopo di Paolo Fox con Toro, Capricorno e Sagittario. Toro: il segno è costruttivo e quindi anche quando ci saranno delle problematiche come quelle che viviamo sa già come agire, andando oltre. Si ha una grande qualità, affrontare tutto con grande ironia nonostante lo smarrimento iniziale. Se c’è un progetto, con Saturno che a fine mese diventerà dissonante, si potrà portare avanti entro l’estate. Ritardi ma non blocchi. Capricorno: si è determinati nelle scelte, chi non capisce le ragioni sarà estromesso. C’è pregiudizio verso persone considerate stupide, non si è più accondiscendenti. Sagittario: c’è una grande missione nella vita cioè quella di superare ostacoli e andare sempre avanti. Questo improvviso cambiamento mette in evidenza una certa difficoltà nel vivere le solite situazioni e gli stessi rapporti. Da quanto tempo però non si pensa a sé stessi? In amore ci vuole tanta attenzione. I rapporti non chiari da aprile vivranno una crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA