Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 18 aprile 2020/ Acquario, Toro, Pesci e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: che giornata sarà per Acquario e Toro?

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele con la solita rubrica Latte e Stelle, diamo uno sguardo a quanto raccontato per i segni di Acquario e Toro. L’Acquario è normale che ascolti sé stesso, ora per il segno è un cielo che permette grande forza a livello emotivo e amoroso. Si è più filosofi e ci si deve distaccare dalla vita materiale, di fronte a progetti è necessario scendere a patti con la realtà, specie per motivi economici. Il Toro si sente stanco e nelle ultime 48 ore ci sono state questioni economiche perché il periodo pesa. Saturno dissonante ha confermato che se qualcosa non va è meglio rimandare le discussioni a domenica. Tensione nell’aria.

Pesci e Capricorno, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per quanto riguarda l‘oroscopo di Paolo Fox andando a leggere da vicino i segni di Pesci e Capricorno. I Pesci continuano con turbamenti amorosi, grande disagio e incertezza, c’è chi ha due storie in mente o chi si sente tradito o ha tradito. Altri non erano abituati a una intimità profonda con il partner e l’avevano persa di vista. Giove aiuta nelle questioni di carattere pratico. Il Capricorno ha un fine settimana importante, sabato e domenica molto utili ma si deve fare attenzione a non azzardare. Non è nella natura evitare la chiarezza, non si amano situazioni poco limpide e presto arriveranno conferme per l’estate.



