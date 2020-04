Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 18 aprile 2020/ Ariete, Sagittario, Gemelli e Leone

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per Vergine e Gemelli di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quello che è il momento per Ariete e Sagittario. Andiamo a vedere cosa è previsto per oggi, 18 aprile 2020. L’Ariete ha la Luna in buon aspetto, si superano le tensioni di inizio settimana e va meglio, c’è poi chi tra lunedì e martedì si è sentito fuori gioco e lo si capisce in virtù della coincidenza con la Pasquetta. Si ama la libertà, le cose stanno cambiando piano piano e da maggio si recupererà tanto. Il Sagittario deve dire ciò che pensa senza attivare polemiche fastidiose. In amore grande confusione causata da motivi diversi. I motivi sono tanti.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Ariete

Ora è il momento di dare uno sguardo ai segni di Gemelli e Leone seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno Venere, Luna e Marte in ottimo aspetto, è un periodo davvero importante per chi vuole rafforzare e rivalutare l’amore e capire che il lavoro è importante ma conta di più avere una persona accanto. Se ci sono state lontananze ora bisogna recuperare. Il Leone si sente fuorigioco da mercoledì, quando ci sono persone che danno contro o ritengono di sapere tutto arrabbia. Si deve ascoltare il parere degli altri e siete convinti di quello che si fa. Se si è sbagliato a ritenere che gli errori aiutino a calibrare la propria missione per il futuro.



