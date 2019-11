Oroscopo Paolo Fox/ Oggi sabato 2 novembre 2019: Gemelli, Capricorno, Toro, Pesci

Oroscopo sabato 2 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 2 novembre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha specificato segno per segno. Il Leone vede entrare nel segno in queste ore prima Giove e poi Venere, una cosa che porterà al risveglio improvviso dell’amore e a una crescita interessante. Il Sagittario è pronto a innamorarsi, ormai anche per lui Venere è nel segno in grado di regalare emozioni. Lo Scorpione deve capire invece quanto sia veramente importante un amore che sta vivendo. Il segno della Bilancia si trova ad affrontare gli altri e non sempre è facile farlo. Certo è che Saturno dissonante crea qualche grattacapo di troppo e una difficoltà di gestione da mettere subito in conto. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il novembre del Leone è caratterizzato dal transito di Venere e Giove. L’amore è quindi in recupero. Domenica, invece, arriverà una giornata più pesante con alcune situazioni che potrebbero essere messe in discussione già da sabato. Con molta probabilità grandi emozioni in arrivo compresa una scelta professionale da prendere entro la fine del mese. Per la Vergine é un periodo di grande trasformazione. Attualmente eccellere è una delle priorità, specie nel lavoro e tutto il resto passa in secondo piano. Attenzione però se a passare in secondo piano sono l’amore e i sentimenti perché si rischia di sembrare freddi. I Bilancia, nonostante l’apparente dolcezza, non si sottoporranno più al giudizio altrui e questo potrebbe portare qualche momento di nervosismo con chi li circonda. Saturno dissonante è complice e tende a riportare tutti i Bilancia in gioco. Lo Scorpione ha intenzione di comprendere finalmente quanto sia importante un amore e questo è proprio il momento giusto per riuscirci. Novembre sarà un mese importante, basta non lasciarsi sopraffare dai propri pensieri e non essere troppo inquieti. Il rischio è quello di sembrare aggressivi verbalmente verso gli altri ma questa è solo una difesa.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Grazie a Paolo Fox e al suo oroscopo guardiamo cosa accadrà a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario può trovarsi innamorato improvvisamente. Questa è una bella condizione se non si è già in coppia per cui è necessaria una scelta. Chi è alla ricerca di un amore ha un grande cielo. Chi è solo dovrebbe liberare il proprio animo, chi vuole partire parta. Emozioni forti anche nel weekend. Per il Capricorno è indispensabile recuperare tanto tempo perduto. Alcuni progetti partiti in estate, apparentemente fiacchi, recupereranno terreno in particolare nel 2020 che porterà tutti gli appartenenti al segno molto lontano. L’Acquario si prepara sicuramente ad un weekend importante dopo un mese di ottobre molto stressante. Aria di rinnovamento che soddisferà la continua voglia di cambiamento di tutti gli Acquario. L’amore può tornare protagonista dopo settimane no. Per i Pesci è proprio l’amore che in questi giorni rivela un po’ di fragilità, forse per colpe altrui. Ripescare nel passato non è consigliato per evitare l’insorgere di dubbi. Massima attenzione e spazio ad ogni novità. Chi ha ascendente Scorpione, Pesci e Cancro può prepararsi ad un periodo doppiamente fortunato che riserverà un sacco di belle sorprese.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete avrebbe proprio bisogno di un piccolo aiutino dato che ultimamente tra una cosa e l’altra i problemi non sono mancati, anche sul lavoro. In amore sono super favorite le cotte. Qualunque situazione importante che il Toro deve affrontare troverà una soluzione proprio in questo mese di novembre. Se si è fatto troppo ultimamente il pensiero è quello di riposare. Per i Gemelli non è escluso che ultimamente ci siano stati dei problemi in amore. Il fine settimana, comunque, riserva un po’ di respiro in più rispetto a metà settimana, con nuove proposte e soluzioni legali. I Cancro hanno a che fare con Saturno opposto che solo dal prossimo anno mollerà la presa. Il consiglio è di rilassarsi.



