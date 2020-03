Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 21 marzo 2020/ Gemelli, Acquario, Cancro e Vergine

Oroscopo di Gemelli e Acquario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci conduce allo studio di Gemelli e Acquario ascoltando quanto raccontato a LatteMiele. I Gemelli sono in fibrillazione, in questi giorni, nelle prossime settimane si decidono cose importanti che al momento riguardano la famiglia. Che tu sia costretto a rivedere scelte o a fare un po’ di chiarezza in amore è normale. Venere da inizio aprile è nel tuo segno. Per i prossimi sei mesi l’amore si può vivere in modo diverso proprio per l’ingresso di questo pianeta nel segno. Le tensioni portano a una selezione degli eventi della vita. L’Acquario ha molta agitazione attorno, è arrivato il regolatore dei conti, non è che adesso visto che sono accadute cose imponderabili il vecchio oroscopo non vale più. Ci sono difficoltà in più da superare, come se si fosse alzata la soglia di attenzione. Saturno nel segno è il revisore dei conti. C’è chi deve tirare la cinta e chi si impone cambiamenti.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Cancro e Vergine

In merito all’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per Cancro e Vergine per oggi 21 marzo 2020. Il Cancro deve rilassarsi perché ci sono tensioni che si portano avanti da inizio anno. Nel lavoro questo pesa, specie se dall’anno scorso avete un progetto. Le previsioni dell’anno non sono saltate per quello che viviamo tutti ora, dovete guardare alle stelle e al vostro futuro con ottimismo. La Vergine è sempre molto responsabile e proprio perché è affidabile in questo momento potrebbe avere mansioni maggiori. Ora che tutto è complesso siete il riferimento. Magari vi chiudete in casa però c’è una scelta importante. A volte bisogna che il destino scuota per vincere le problematiche interiori ed il blocco emotivo.



