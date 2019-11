Oroscopo Paolo Fox/ Oggi sabato 23 novembre: Pesci, Bilancia, Scorpione, Toro

Oroscopo sabato 23 novembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 23 novembre 2019. Il noto astrologo ha parlato segno per segno, andiamo a leggere quanto detto da vicino nella rubrica Latte e Stelle. La Luna opposta può portare delle agitazioni non facilissime da gestire per quanto riguarda il segno dell’Ariete. Il Toro vivrà due giorni molto intensi con tantissime idee in testa che possono creare una crescita sotto diversi punti di vista. I Gemelli sono agitati e rischiano di potersi trovare di fronte a delle opposizioni non facilissime da gestire. Il Cancro è decisamente forte e ha la volontà e il carisma per trascinarsi verso dei risultati molto importanti. Staremo a vedere se ce la farà. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 17-22 novembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scendiamo nei dettagli dell’oroscopo di Paolo Fox analizzando Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un buon fine settimana. Per i single è possibile che ci siano molte avventure e che qualcuno inviti da qualche parte. La Vergine in questo momento deve fare una riflessione sul proprio futuro. Le persone nate sotto il segno della Vergine solitamente sono timide e quando si riescono a sbloccare se per caso finisce ci restano male. Se un amore ha fatto il suo tempo si ha una chance in più per convivere ma anche per sposarsi e con la persona giusta altri progetti. La Bilancia ha la Luna nel segno, questo alimenta belle emozioni ma alimenta un senso di irascibilità. Dicembre è un mese che spazza via ciò che è inutile. Si è piuttosto autonomi nelle scelte ma quando si dice basta non si può più recuperare. Attenzione perché si è molto particolari. Si rischia di tollerare per gentilezza e carineria ma si sa anche essere duri e spietati. Lo Scorpione è arrivato al momento di fare un annuncio importante, potrebbe essere legato a una scelta di vita o a un lavoro. Qualche ritardo e a possibilità di recuperare fastidi fisici. Saturno e Giove poi saranno a breve favorevoli.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve fare attenzione alla Luna opposta, c’è la tendenza a sentirsi molto agitati. Qualcuno ritiene opportuno alzare la voce. Le circostanze esterne però in questi giorni portano sempre qualche dubbio in più. Il Toro questo week-end è forte e ha tante idee in testa. Quelli che sono soli e non hanno l’amore potrebbero fare delle amicizie. Momento importante per stabilire cose nuove sulla casa, o si è affrontato un trasferimento o alcuni hanno dovuto affrontare problemi con ristrutturazioni e ammodernamenti. Chi si impegna può avere di più I Gemelli a fronte di tanta agitazione vissuta negli ultimi mesi andrà meglio dal prossimo mese. Per qualcuno un diploma, una laurea o un cambio di diploma o di ufficio è in vista. Il Cancro in questi giorni è molto forte e deve utilizzare questa forza per metter in chiaro rapporti difficili. Dicembre e gennaio vedranno arrivare i nodi al pettine. Se chiedono di fare un passo indietro non si ragiona con orgoglio ma con convenienza.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario in questo week-end ha un cielo di recupero con Bilancia, Ariete e Leone. La tecnica per conquistare è non dire che ameranno per sempre ma partire con un’amicizia amorosa senza pretendere legami e vincoli e andare avanti con la costruzione di un rapporto. Il Capricorno ha un lieve calo ma si è una roccia, chi è indipendente può fare conto sulla buona sorte ma anche su richieste. Oroscopo interessante per eventuali problemi fisici, si soffre spesso di problemi al ginocchio destro e di cervicale. Se ci sono fastidi ovviamente meglio rivolgersi al medico ma si può pensare ad un periodo iniziato da tempo. L’Acquario ha un fine settimana tranquillo e più sereno. Non bisogna considerarsi sempre ventenni, per il segno l’età non passa mai. Se ultimamente ci si chiede perché si hanno dei dolori che non passano forse è perché non ci si riposa. I Pesci hanno emozioni libere e lo saranno di più nel mese di dicembre. Il segno è volubile e vulnerabile ed è questo il suo fascino.



