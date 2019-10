Oroscopo Paolo Fox/ Oggi sabato 26 ottobre 2019: Toro, Leone, Gemelli, Capricorno

Oroscopo sabato 26 ottobre 2019

Siamo arrivati finalmente al weekend e come ogni giorno analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox, che torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre 2019, ecco quanto raccontato segno per segno. Per l’Ariete questo sarà un weekend fonte di disagio, ma non si è da soli di fronte alle situazioni. II Toro può fare degli investimenti per la casa anche se deve sempre tarare con attenzione le entrate e le uscite. E’ comunque un momento in cui investire può essere una buona scelta. Il Cancro non sempre si ritrova a fare quello che vorrebbe e questo può diventare un ostacolo di fronte a diversi momenti della giornata. La Vergine ha un Saturno in buon aspetto che potrebbe essere in grado di regalare ottima crescita. Lo Scorpione vivrà un weekend emozionante, pieno di belle cose e di grandi soddisfazioni. Attenzione però ad eccedere che si rischia di rovinare quanto di buono fatto finora. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a scendere nei dettagli, ecco l’analisi dei segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un fine settimana con più emozioni, novembre va molto bene per i sentimenti. Ogni tanto piace comandare ma non dovete mettere sempre le persone alla prova. Si possono facilmente mettere in imbarazzo le persone che interessano. La Vergine deve fare tante cose con Saturno in buon aspetto. Spinge all’azione chi è fermo. Rimangono ferme solo le persone giù di corda. Siete governati da Mercurio che rappresenta l’intelletto, il segno o è al massimo delle idee. Si guarda al futuro con più interesse. Chi vive due relazioni allo stesso tempo può avere un ripensamento. Novembre è un mese che allontana l’amore. La Bilancia in questo fine settimana che nasce con Luna nel segno si rinnovano le emozioni. Le persone sole devono puntare a novembre. Si può tornare sui propri passi. Lo Scorpione sabato e domenica ha giornate importanti, lunedì e martedi ci saranno grandi pianeti nel cielo. Si deve essere positivi e propositivi, trascinare livori e desideri di vendetta non è corretto. Si deve migliorare la propria situazione

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e andiamo a soffermarci, per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox, su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un fine settimana che riporta la voglia di amare. Avere un mese positivo significa vivere grandi emozioni e avere voglia di vedere un cielo molto sereno e passeggiare e camminare. Bisogna cercare di allontanarsi. Buone prospettive per chi ha lavori in proprio, anche gli imprenditori saranno di sicuro favoriti. Il Capricorno ha un legame con il passato che non deve bloccare il futuro. Rischiate di vivere male il presente. Sul futuro si deve puntare dal momento che tutti i progetti a lunga scadenza in questo momento sono favoriti. L’anno prossimo Giove e Saturno nel cielo. L’Acquario sabato e domenica deve evitare la noia che può arrivare anche se le novità non ci sono. Non è facile però, soprattutto quando ci sono responsabilità e obblighi. Attenzione ai rapporti con gli altri. I Pesci se hanno una storia importante devono definirla. Momento di interesse per fare le conoscenze. Messaggio di speranza in più. Si è praticamente sensitivi. Adesso è possibile avere informazioni particolari, attenzione ai segnali. Avete l’esigenza di essere in contatto con qualcosa. Emozioni da rilevare.

A novembre le relazioni poco stabili vivono un momento di stop.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando a leggere quanto emerge per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha fine settimana che sono sempre fonte di disagio ma non si è certo soli in questa considerazione, anche il Cancro e il Capricorno hanno tensioni. Chi lavora non ha la soddisfazione che vuole. Due giorni sottotono. La settimana scorsa ci sono stati rallentamenti. Attenzione con Marte e Luna in opposizione. Il Toro ha investimenti in vista per la casa, trasferimento o cambiamenti della residenza. Per motivi vari si affronteranno numerose trasformazioni. Entro metà del prossimo anno potete pensare di cambiare qualcosa di davvero importante. Soddisfazione e Mercurio e Sole opposti annunciano che non tutti sono d’accordo e questo potrebbe essere un problema. I Gemelli hanno un fine settimana che porta forza in più. Chi tra giovedì e il venerdì ha vissuto momenti pesanti o crisi può recuperare. Bisogna allontanarsi dai pensieri di settembre, novembre è un mese che chiede giustizia in amore. Sabato e domenica sono giornate confuse. Turbolenze possono incidere sullo stato d’animo e magari creare problemi anche dal punto di vista dei sentimenti. Il Cancro non sempre può fare quello che vorrebbe. Molti vorrebbero avere un po’ più di sicurezze ed entro la fine del mese ci sono piccole novità e vittorie.



