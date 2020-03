Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 28 marzo 2020/ Pesci, Ariete, Acquario, Capricorno

Oroscopo di Pesci, Capricorno: che giornata sarà?

L‘oroscopo di Paolo Fox viene trasmesso a LatteMiele, studiamo a fondo Pesci e Capricorno. I Pesci se hanno dubbi d’amore devono risolverli ora e bisogna tenersi lontani dalle persone che promettono tanto e danno poco. Tra conflitti interiori ovvero esterni tutto è teso. Si spera nella riconciliazione. Sono giornate buone se si vuole capire da che parte andare. Il Capricorno si sente confuso, non è proprio da questo segno ma Giove aiuta anche a superare i momenti più complessi. Entro pochi giorni arrivano notizie davvero interessanti. Giove permette di cavalcare l’onda.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Ariete e Acquario

I particolari su Ariete e Acquario ci arrivano dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete se in questa settimana si è agitato oggi può fare pace, a volte si litiga anche in casa e in questi tempi la situazione è particolare. La congiunzione tra Giove e Saturno di cui si è parlato agli inizi dell’anno torna. Il Capricorno è il segno in cui avviene questa congiunzione ed è il segno della chiusura. In astrologia spesso si notano gli effetti e per il segno si è trattato di costrizione e senso di precarietà. Si deve cercare il relax. L’Acquario è insofferente e polemico, Saturno dissonante ed adesso si possono rompere collaborazioni e forse non si è pensato a disagi così grandi. Adesso la tensione crea dubbi a livello sentimentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA