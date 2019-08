Oroscopo Paolo Fox/ Oggi sabato 3 agosto 2019: Acquario, Pesci, Cancro, Sagittario

Oroscopo oggi sabato 3 agosto 2019

Torna anche oggi, sabato 3 agosto 2019, l‘oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è stato protagonista sull’emittente radiofonica LatteMiele della consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete si troverà al centro di una lotta generale con varie persone durante l’arco di questo turbolento weekend. Il Leone è contento e quando vive queste situazioni si ritrova a diventare veramente irresistibile. Agosto però non per tutti sarà emozionante, per esempio infatti per la Bilancia sarà un mese di transito con l’attesa per arrivare a settembre quando succederanno davvero delle cose molto interessanti e propositive per il futuro. L’Acquario è in una fase di tensione con chi lo circonda, ma se avrà pazienza riuscirà a superare anche questo voltando pagina davvero molto presto. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox a partire dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sarete al centro di una lotta nelle giornate di sabato e domenica, una lotta che potrebbe anche riguardare l’amore. Si è molto osservati ed amati, potrebbe capitare di attirare sguardi anche se si è in coppia. E’ un momento in cui vi fate notare di certo. Toro: non si dovrebbe dimenticare che questo valore importante della conservazione è uno stile di vita, non bisogna essere troppo rigidi nei ragionamenti, non si vive di sola fantasia. Ci sono alcuni progetti di lavoro alle porte, diventeranno più concreti ben presto: bisogna però cercare di rilassarsi, attualmente si potrebbe vivere qualche tensione o polemica. Gemelli: occorre risolvere i conflitti di lavoro, se ne avete qualcuno. Non è possibile ottenere il massimo al momento, meglio dedicarsi all’amicizia e all’amore. Se ci sono troppi problemi la soluzione è staccare la spina e divertirsi un po’. Non si possono fare grandi progetti con una persona in particolare. Cancro: si può iniziare a pensare alla libertà, ma non a quella lavorativa. Si tratta di un’estate di grande impegno, c’è grande voglia di amare. Se si è separati da tempo si potrebbe arrivare a pensare che un distacco non sia la cosa giusta da fare. Si tende a ripensare al passato, ci saranno dei momenti di nostalgia nei confronti di qualcuno. Si tende ad affezionarsi a tutti coloro che entrano a fare parte della propria vita, ma se si tagliano i rapporti difficilmente ricostruite il rapporto.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: quando si è contenti si vede, si diventa ancora più irresistibili. Al segno basta lo sguardo per ammaliare la gente, non cadranno tutti ai piedi ma molte persone potrebbero ammirare con interesse. Piace stupire ed essere ammirati, ma ci si potrebbe scandalizzare. Gli astri offrono un agosto da sfruttare. Vergine: non ci si deve dimenticare che questo fine settimana farà prendere decisioni importanti, ciò che si farà sarà utile per il futuro. Si potrebbe fare qualcosa in più e vincere, è arrivato il momento di ripartire. Dipende molto dal segno stesso, ma non si hanno mai avuto problemi. In amore spesso si hanno reticenze anche se le cose vanno bene, mentre nel lavoro il segno se la cava meglio. Bilancia: questo sarà un mese di transito, se luglio è stato pesante settembre sarà un mese che potrà offrire diverse opportunità. Se si sta vivendo un momento di tensione bisogna risolverlo, se si sta vivendo una crisi a causa di un ex bisogna mettersi d’accordo. Scorpione: il segno potrebbe essere sottotono, soprattutto chi a settembre farà lo stesso lavoro del momento. C’è stato un passo indietro, non si sopporta di sentirsi tollerati, se non si trova l’affinità che si desidera si potrebbe lasciar perdere tutto. Bisogna essere prudenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ci occupiamo ora dei segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si potrebbe recuperare qualche rapporto, in amore Venere Marte e Giove sono favorevoli, si potrebbe perdere la testa per qualcuno. Le nuove relazioni sono importanti, ma lo sono anche le relazioni di lunga data. Favoriti i nuovi incontri, ma senza precipitare. Capricorno: non piace avere a che fare con persone fataliste, si vorrebbero avere dei riscontri. Si dovrebbe capire se qualcuno è sincero o meno, in amore non tutti escono da un periodo facile. Ci si chiede se vale la pena recuperare un rapporto. Acquario: si vive una fase di tensione che pian piano si supererà, ma c’è comunque bisogno di tranquillità. Se le persone che circondano non fanno stare tranquilli, bisogna cercare di fare attenzione. Si dovrebbe curare maggiormente la salute fisica. Pesci: la gelosia è un’arma a doppio taglio, se c’è una situazione di tensione bisogna risolvere tutto entro metà agosto. Se non si discute subito, si potrebbe pagare pegno. C’è chi vuole recuperare un rapporto che presenta un po’ di distanza, l’amore potrebbe esserci ma si è visto meno di ciò che ci si aspettava.



