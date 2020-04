Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 4 aprile 2020/ Ariete, Pesci, Gemelli, Acquario

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 4 aprile 2020: Ariete e Pesci

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo per oggi, 4 aprile, ai segni di Ariete e Pesci. L’Ariete ha un buon weekend e questo sabato la Luna è favorevole. Se inoltre tra martedì e mercoledì ci sono state discussioni. Potete superare difficoltà. La Venere è nuovamente attiva. La situazione astrologica riporta però alla mente problemi di lavoro. L’anno è iniziato in modo precario ma le soluzioni sono per voi dietro l’angolo. Prima della fine di aprile non date nulla per scontato. I Pesci devono stare attenti nelle relazioni con Vergine e Sagittario soprattutto se ci sono due storie, momento confuso e ci sono stati stop, agli inizi di marzo si riparte. Anche a livello pratico ci sono svolte.

Oroscopo per Gemelli e Acquario, che giornata sarà?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco lo studio dei segni di Gemelli e Acquario. I Gemelli stanno per avere un aprile interessante, l’inizio del mese è davvero importante e avere Venere nel segno fino agli inizi di agosto indica una certa forza in più che avete maturato. Le ultime settimane sono stati pesanti ma se c’è una cosa che veramente voi sapete fare è il ripristinare l’allegria perché la vostra vita continua nonostante tutto. L’Acquario è stanco ma ora dovete andare in fondo per arrivare in superficie. A volte avete accettato situazioni che non vanno bene. Siete spesso polemici e non accettate compromessi. C’è chi tenta la trasgressione in amore e chi pensa che sbloccate la situazione potrà vivere momenti nuovi. Saturno nel segno.



