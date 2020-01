Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 4 gennaio 2020/ Scopri i segni al top

Paolo Fox, oroscopo di oggi: che giornata sarà per Gemelli, Pesci e Scorpione?

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: cinque stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. A un amico si racconta tutto, anche i tradimenti, mentre al partner ogni tanto non accade di confidare tutto quello che accade e non solo se lo si è offeso anche se non si vuole sentirlo rimproverare. Scorpione: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Se ci si aspettava qualcosa in più o una promessa in questo periodo non si riesce ad ottenerla in questo periodo, ma si mascherano bene queste tensioni. Pesci: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Se si ha già una storia ci si dovrà riavvicinare al partner. Giornate importanti per gli incontri questi, con i segni di terra da riferimento. Magari a Capodanno c’è stata una buona novità, magari una sorpresa.

Oroscopo: i segni in crescita di oggi 4 gennaio 2020

Ora è il momento di andare ad analizzare i segni in crescita nell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Quando si torna a casa tutto quello che è successo nel corso della giornata non si dice al partner che può creare disagio e portare a delle discussioni. Acquario: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Saturno è buono e può fare dei passi interessanti per entrare nel segno. Questo permette di fare un passo in più come innamorarsi senza sosta. Chi ha una storia ufficiosa può renderla ufficiale nel 2020, chi è altalenante può essere più presente. Sagittario: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Attenzione perché possono venire in mente buone idee nell’ambito del lavoro. Oroscopo importante per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

