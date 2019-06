OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi sabato 8 giugno 2019 lavoro e amore: Ariete, Scorpione, Bilancia chi al top?

Amore, il punto dell’Oroscopo Paolo Fox

Andiamo ad analizzare il mondo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione ha bisogno di soldi. Il periodo è di ridimensionamento delle spese. Gli imprenditori o chi comunque ha una società potrebbe ridurre le uscite. Chi ha un ufficio fuori casa potrebbe metterlo in casa. Per tanti motivi bisogna cercare di non mettersi a repentaglio. In amore da domenica si avranno le idee più chiare. Il lavoro crea ritardi per la Bilancia che deve trovare un equilibrio e cercare di essere tranquillo nella gestione delle sue emozioni. Si è detto tante volte per l’Ariete che il tema dominante del 2019 è proprio cogliere al volo le situazioni, ma cogliendo al volo una situazione e si sa che bisogna restare sul mercato, non ci sono opportunità a lunga scadenza. Anche chi ha un’attività fissa deve recuperare molta fiducia.

Andiamo a vedere quello che ha raccontato nel suo oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Il Sagittario si infiamma per un amore improvvisamente perdete colpi. Allora cosa fa la differenza? La differenza la fa l’atteggiamento del partner. Spesso si dice che si sta con una persona ma dà filo da torcere. Quello è un po’ il motivo per cui piace. In questi rapporti di forza si tenta di trovare un equilibrio. Con Bilancia e lo Scorpione c’è qualcosa in più, con l’Ariete lotte. Se una storia per il Leone non funziona non intendo che si dovrà ridimensionarla e questo è molto importante da capire perché bisogna recepire il messaggio delle stelle che indica la strada del successo a patto di non imporre delle situazioni poco valide. Arriva un’estate importante per le emozioni. Quelle storie dei Pesci che hanno vissuto un disagio tra dicembre e gennaio ora ovvero non valgono più nulla o devono essere più chiare. Se non si parla o se si cercano delle soluzioni diverse dal chiarimento diretto si rischia di sbagliare o dovere in ogni caso ripartire da zero. L’amore in ogni caso per il Capricorno nelle ultime tre settimane potrebbe aver iniziato a dare risposte. Si è assorti nei propri pensieri. Possibile che ci si senta estromessi.

Oroscopo oggi sabato 8 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 8 giugno 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno nella sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario è forte di un weekend interessante che può regalare ottime risposte. In amore pesa la diffidenza del partner e anche quando questo cambia rapidamente idea. Il Capricorno quando ha dei problemi si chiude in sé stesso, ma dovrebbe capire che parlare con le persone a volte è l’unica soluzione per ottenere dei risultati interessanti. L’Acquario è in una situazione un po’ confusa, idealista cerca sempre di raggiungere i suoi obiettivi ma a volte incontra delle difficoltà. I Pesci sono molto presi dal punto di vista del lavoro, con l’amore che sembra essere passato decisamente in secondo piano. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un week-end utile per fare il punto della situazione. Qui ci si riferisce alle questioni d’amore perché nelle ultime settimane ci sono state delle perplessità. Il Capricorno quando ci sono problemi a livello pratico e lavorativo da un punto di vista metaforico si chiude in una stanza e mettesse un cartello con su scritto non entrare. Adesso si risponde a metà alle richieste delle persone attorno. L’Acquario vive una situazione confusa le cose che sta facendo non sono così interessanti. Appassionano ma non rendono. Si è idealisti, si fanno le cose più per imporsi che per guadagnare, ma le spese ora sono state tante. Si deve cercare di trovare il bandolo della matassa. I Pesci sono talmente tanto presi dalle questioni di lavoro che l’amore ora passa in secondo piano, è il segno stesso che mette in discussione qualcuno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ci portano ad analizzare da molto vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone da domenica Venere non sarà contraria, questo è proprio un elemento di forza. La Vergine deve essere un po’ cauta, dalla metà del mese di giugno ci saranno molte risposte personali ma tra giugno e luglio dovrete decidere che cosa fare. Anche tra ottobre e dicembre solo che la fine dell’anno è più forte, ma in questi giorni non si batte la fiacca ma quasi. Domenica utile per i sentimenti. Le storie che non funzionano dalla prossima settimana verranno messe al bando. La Bilancia avrebbe bisogno di un luogo tutto proprio in cui stare. Si parla ora con chi sta con un Bilancia. Lo Scorpione non si deve affaticare, non è il periodo giusto per fare i salti nel buio, capiamo che qualcuno vorrebbe iniziare un nuovo progetto. Ma adesso si deve tenere conto di quello che c’è sul mercato.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo il giro di analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata interessante ora che sta cercando di compensare un ritardo non causato in prima persona. L’amore può tornare veramente in un giugno importante, inoltre dalla domenica prossima ancora di più. Ci sono per il Toro delle chiusure e dei momenti di difficoltà e restrizioni su un piano di tipo economico. Le persone affidabili sono intorno e ora è il segno stesso che è cambiato e gli altri non accettano questo cambiamento. In altre parole prima si era pronti in prima persona a dimostrare diffidenza e adesso sono gli altri che devono che non riconoscono più in questa volontà innovativa che si regala a tutte le situazioni della propria vita e si impongono agli altri. I Gemelli hanno un sabato che ispira, da stasera poi potrebbe essere un piccolo calo di energia per cui non si esclude che le prossime 48 ore siano pesanti. Venere inizia un bel transito e regala il via libera per una relazione importante o una novità amorosa. In questo periodo è molto utile recuperare l’amore, perché recentemente ci sono stati sbandamenti che hanno riguardato, in particolare, il lavoro. Si sa bene che ci sono state delle tensioni. Il Cancro ha un fine settimana che promette cose in più e a livello economico è un cielo migliore ma quante ansie e quanti problemi, soprattutto se si inizia ora a fare qualcosa di nuovo o che non si è mai fatto. Ci sono stati cambiamenti di lavoro e, in qualche modo, anche sfide da affrontare.



