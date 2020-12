Oroscopo Paolo Fox, oggi Santo Stefano 26 dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX SANTO STEFANO 2020 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la giornata di Santo Stefano 26 dicembre 2020. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: 2021 DI GRANDI PROGETTI

Gemelli: L’arrivo del 2021 permetterò di realizzare alcuni grandi progetti grazie alla presenza benevola di Giove e Saturno in assetto favorevole, e questo week end permette di iniziare a progettare in grande stile. La grande vitalità di queste giornate potrebbe riflettersi positivamente anche sui rapporti.

BILANCIA: NUMEROSE OPPORTUNITÀ IN ARRIVO

Bilancia: Il 2021 sembra poter portare numerose opportunità ai nati sotto questo segno, favorendo una notevole ripresa dopo due anni decisamente faticosi. Il momento per reinventarsi sembra essere finalmente arrivato: questo momento potrebbe essere perfetto per avanzare nuove proposte.

ACQUARIO: CAMBIAMENTO IMPOSSIBILE ANCHE SE DESIDERATO

Acquario: L’impossibilità di attuare un cambiamento che già da molto tempo sembra essere ampiamente desiderato potrebbe portare qualcuno a coltivare una notevole frustrazione: attenzione a non attribuire questo scontento a situazioni esterne. Sembra essere arrivato il momento di fare il punto della situazione per capire come si vuole procedere per rendere possibili alcune trasformazioni.



