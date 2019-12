OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi venerdì 13 dicembre 2019: Acquario, Pesci, Bilancia, Vergine

Oroscopo di oggi 13 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per oggi, venerdì 13 dicembre 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto in generale. Attenzione per il Cancro che in amore si potrebbe arrabbiare con qualcuno che non c’entra niente con questo momento complesso. Se si pensa che una storia ha fatto il suo tempo, forse è vero ma forse si sta esagerando e ci si aspetta troppo. Chi tra gli Acquario ha portato avanti la carretta fino ad oggi pensa di lasciarla andare. Si portano avanti solo le cose importanti. E’ un cambiamento di scena e di vita che non è fatta solo di obblighi e scorre velocemente. E’ importante fare quello che si vuole. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ora ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in questi giorni il segno è immerso in una serie di progetti e anche problemi importanti. Se la vita non è ricca di emozioni e anche di sfide non ci si diverte e allora non ci si deve arrabbiare se si è sotto pressione. In amore vince l’entusiasmo, ma non bisogna esagerare. Toro: il segno ha un weekend in crescita e la giornata può essere importante. Gemelli: si è liberi da Giove opposto e questo incoraggia le buone e nuove iniziative. C’è stata una crisi personale e magari lavorativa. Si deve cercare di recuperare in amore. Si pareggiano i conti nella migliore delle ipotesi, chi ha un’attività in proprio dovrà forse chiudere e riaprire un nuovo discorso. Si potrebbe dover partire da zero. Strategie da cambiare così come soci o collaboratori. Cancro: ci sarà un periodo importante nel prossimo anno, si deve però trovare la forza di agire anche se si è sfiduciati. Molti hanno nel cuore un grande progetto, ma anche degli ostacoli da saltare. Bisogna rinunciare a qualche falsa certezza legata al passato e buttarsi verso il futuro.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Continuiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: non ci sono pianeti contrari ed è un motivo di forza. Ci sono però dei ritardi con persone che hanno promesso qualcosa. Ci si può aspettare qualcosa di più in amore. Sul lavoro si è presi da qualcosa di complicato. E’ complesso agitare le acque e avere risposte immediate. Il segno è agitato e non riesce a gestire bene l’emotività. Vergine: le stelle sono dalla parte del segno. C’è sempre la giornata sì e quella no, questo è un grande cielo. Dal 2020 arriveranno ottime risposte. La giornata no non condiziona l’intero periodo come una rondine non fa primavera. Dopo due giorni no ora si vede tutto in maniera diversa. Vista la buona energia in arrivo e già in azione fa capire che la giornata no è quando si dice stop a qualcosa che non va più. Bilancia: non si devono bassare le proprie scelte sull’aspetto esteriore in amore. Attenzione a non innamorarsi di persone belle e carine, ma che non hanno una grande forza interiore. Ci si stanca della bellezza, conta il senso di solidarietà. Chi l’ha capito sta meglio. Fino alla prima settimana di gennaio è conflittuale per i sentimenti oppure c’è un amore lontano e si pensa troppo al lavoro senza avere il tempo che si vorrebbe per il partner. Scorpione: si deve cercare un gruppo di persone piacevoli. Questo è un segno che pensa spesso al bicchiere mezzo vuoto. Se si circonda di persone che la pensano nello stesso modo si finisce nella malinconia. Si devono frequentare Gemelli, Sagittario e altri che quando vedono nero riescono a cambiare in positivo le situazioni.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: questo venerdì è migliore per il segno, sabato e domenica sono giornate efficaci. La tensione si taglia col coltello nei rapporti in cui c’è stata una crisi col passato dove la tolleranza non è più tollerabile. Il segno è un po’ sotto pressione. Sul lavoro c’è stato chi ha cercato di fermare il segno e non c’è riuscito. Si deve capire cosa si desidera davvero per avere un umore più tranquillo. Capricorno: Con Cancro, Ariete e Bilancia ci sono tensioni. Attenzione in amore, tempo di riconciliazione però con Pesci e Scorpione. Acquario: si deve dare spazio ad amicizie e progetti. Il segno è governato da Urano che rappresenta l’esplosione in astrologia e l’intolleranza. Da marzo 2019 gli Acquario non ce la fanno più. Pesci: queste sono giornate un po’ strane e nervose. Piacciono i ricordi e a volte se n’è vittime. I ricordi dolorosi sono da allontanare, oppure affrontarli per farli diventare esperienza. I sentimenti più forti e i grandi progetti sono per il prossimo anno. Si supera una questione legale che ha messo tensione. Vittorie in arrivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA